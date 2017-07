Si t’ia ktheni bardhësinë rrobave tuaja

Nëse dëshironi që rrobave të bardha t’ia ktheni shkëlqimin e mëparshëm, është fare e thjeshtë.

Zbardhuesin natyral mund ta bëni në kushtet e shtëpisë dhe përveç efektit fantastik, kushton edhe pak. Gjithashtu duhet theksuar fakti se produkti në fjalë nuk ka kimikate dhe është i shëndetshëm për lëkurën tuaj.

Për të mos humbur kohë ne po ju prezantojmë mënyrë e zbardhimit të rrobave tuaja gjatë larjes. Shtoni një të katërtën apo gjysmën e lëngut të limonit në pjesën ku vendoset detergjenti dhe lavatriçja duhet të kryejë procesin normal të larjes.

Rrobat mund t’i zhytni edhe në një legen me ujë të nxehtë në të cilin gjithashtu keni shtuar limon, apo disa copa limoni. Njollat do të zhduken dhe ato do të kenë bardhësinë e mëparshme. /noa.al/