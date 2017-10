Si t’i biesh në sy Jamie Dornan

Jamie Dornan po merr pjesë në raundin përfundimtar të kampionatit të vitit 2017 Alfred Dunhill në The Old Course i cili organizohet në St Andrews të Skocisë, raporton Kosova.info.

Aktori 35-vjeçar ka luajtur përkrah lojtarit profesional Tyrrell Hatton gjatë gjithë javës në këtë ngjarje të madhe. Ata kanë qenë duke luajtur me të vërtetë mirë së bashku, dhe Tyrrell tregoi një histori qesharake nga koha që ai ka kaluar së bashku me Jamie.

“Gjithkush ka betejat e tyre dhe përballja me frustrimim është padyshim një prej betejave me të vështira për mua”, tha Tyrrell për The Telegraph. “Por kjo nuk ka qenë një problem këtë javë dhe Jamie mund të marrë shumë kredi për këtë. Kishte një moment të mrekullueshëm në ditën e parë kur bënte vërtet ftohtë. Një grua i bëri thirrje Jamie-t: ‘Këndej Jamie, ne jemi shndërruar në pesëdhjetë hijet e ngjyrës blu duke pritur autografin tënd’. Gjëra të tilla ndihmojnë që ngjarje të tilla të jenë zbavitëse edhe kur bën ftohtë. /KI/