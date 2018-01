Si t’i bëjmë edhe më të shëndetshme frutat?

A mund të hamë fruta sa të duam? Përgjigjja është jo sepse frutat përmbajnë sheqer.

Fruktoza që gjendet te frutat është një sheqer i thjeshtë, që përdoret edhe për të bërë shurup për ëmbëlsira. Rrjedhimisht, edhe me frutat nuk duhet ekzagjeruar.

Frutat me pak sheqer, siç është manaferra, kanë më pak ndikim në rritjen e sheqerit në gjak sesa fiku apo rrushi. Ndërsa molla, dardha dhe pjeshka janë në mesin e “renditjes së sheqerit”.

Që të ulni sasinë e sheqerit që merrni nga frutat ka një zgjidhje: shoqërojini me proteina: mollët shoqërojini me kos ose rrush me djathë.