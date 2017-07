Si të pastroni zorrën e trashë dhe të humbisni 9 kg në vetëm 3 javë

Çdo ditë e më shumë njerëz po vuajnë nga sëmundjet e zorrës së trashë në të gjitha anët e botës. Për pjesën më të madhe, kjo shkaktohet nga zakonet e pashëndetshme në të ngrënë, që parandalojnë pastrimin e këtij organi. Edhe pse ka teknika për zgjidhjen e këtij problemi, ato janë shpesh të rrezikshme.

Nga ana tjetër, jo të gjithë njerëzit kanë mundësi për të paguar. Kjo është arsyeja se pse duam t’ju njohim me një metodë natyrale që do t’ju ndihmojë të pastroni zorrën e trashë. Kjo metodë e pasur me fibra dhe vlera ushqyese përveçse zgjidh këtë problem, ju ndihmon të humbni peshë deri në 9 kilogram në vetëm 3 javë.

Përbërësit:

1 lugë gjelle fara liri

1 mollë

1 lugë gjelle fara chia

1 lugë gjelle mjaltë

1 filxhan ujë

Përgatitja:

Lajeni mollën mirë, prejeni në copa të vogla dhe largojuni farat. Vendoseni atë një një blender së bashku me ujin dhe mjaltin. Lëreni derisa të përftoni një përzierje homogjene.

Transferojeni përzierjen në një gotë dhe më pas hidhni në të farat e chias dhe ato të lirit.

Përziejini mirë në mënyrë që përbërësit të kombinohen plotësisht me njëri-tjetrin.

Këtë përzierje duhet ta konsumoni 1 herë në ditë për 3 javë rresht dhe efektet e saj do të jenë të mahnitshme edhe në humbjen e peshës.

Shënim: Duhet të përpiqeni të shmangni ushqimet që përmbajnë shumë sheqer ose ushqimet e përpunuara.