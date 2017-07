Si të kujdeseni për flokët kur jeni në plazh

Diell, det, plazh dhe erë, këto janë kushtet që duam gjatë pushimeve verore. Në fakt të njëjtën gjë mund ta themi edhe për flokët tanë, pasi duhet pasur një kujdes të veçantë gjatë këtij sezoni.

Rrezet e diellit e bëjnë flokun më të ashpër dhe e djegin, ndërsa era dhe kripërat e dehidratojnë. Si pasojë floku është më i vështirë për t’u krehur. Por si duhet të kujdesemi që të shmangim këto dëme?

Produktet

Gjatë verës, veçanërisht në det por edhe në qytet, janë tre produkte që nuk duhet të mungojnë, balsami, filtri anti UV dhe uji termal. Balsami dhe filtri solar përdoren çdo ditë, ndërsa uji termal, i njëjti me të cilin bëjmë fytyrën, bëhet edhe te flokët më shumë herë në ditë. Ideale është përdorimi sa herë që kemi nevojë për të freskuar lëkurën. Duke e hedhur në flokë jep një efekt të mrekullueshëm të lagur dhe ndihmon në sistemin e shpejtë të flokëve rebelë. Filtri solar e ndihmon flokun të mos digjet, ndërsa balsami i aplikuar në fund të ditës e dehidraton dhe u kthen butësinë, shkruan “TGCom24”.

Shampo

Shampo përdoret me masë. Në det flokët janë gjithmonë në ujë, kështu që është e pamundur të mos jenë të pisët. Në mbrëmje është e mjaftueshme ti shpëlani bollshëm me ujë të ëmbël dhe ti dehidratoni me balsam. Ndërsa larja me shampo mund të kryhet në ditë të alternuara. Nëse kemi flokë të thatë shampon duhet ta zëvendësojmë me vaj pastrimi, që mund ta blini në farmaci. Shampo në çdo rast duhet të jetë delikate dhe të përdoret në sasi të vogla.

Bishti dhe gërsheti

Që të dy janë një tendencë që nuk mund t’i rezistojmë sidomos pasi kemi bërë banjë. Në fakt nuk ka asgjë të keqe, por kujdes të përdorni llastikun e duhur, që të mos i këpusë flokët. Ideale janë ato të mbuluara me sfungjer, apo plastike me spirale, që nuk ka probleme edhe nëse lagen. Mjafton të mos i shtrëngojmë shumë dhe të mos i tërheqim flokët.

Ti mbajmë në…hije

Duhet të mbajmë një shami apo akoma më mirë, një kapele në kokë. Përveçse do i mbajë mirë flokët, do i bëjë hije edhe fytyrës, duke mbrojtur sytë dhe lëkurën në vendet delikate.

Mbaj larg tharësen e flokëve

Duke qenë se po flasim për stinën e verës kuptohet që është vapë dhe flokët thahen vetë në ajër. Nëse kanë tendencën të ngecen, i krehim më shumë herë gjatë tharjes.