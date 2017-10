Si të eliminoni qimet nën lëkurë në zonën intime me vetëm një përbërës

Kjo është një mënyrë e shpejtë dhe e thjeshtë për të hequr qimet e padëshiruara (ato qëndrojnë nën lëkurë).

Përbërësit:

– 200 ml ujë

– 1 lugë gjelle sodë buke

Përgatitja:

Hidhni ujë në një tas dhe vendoseni në zjarr në vlim, pastaj hidhni pak sodë buke dhe përzieni mirë të gjithë përbërësit.

Udhëzime:

Merrni pak pambuk dhe vendosni në të pak nga përzierja e përfituar. Aplikojeni mbi zonën ku keni qime nën lëkurë dhe lëreni të veprojë brenda natës. Lani lëkurën me ujë të pastër dhe pastaj vendosni krem hidratues. Përsëriteni 2-3 herë në javë këtë proces. Pas rreth 3 javësh do të vini re se qimet në këtë zonë do të fillojnë të zhduken. /mycentralhealth