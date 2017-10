Si të digjni më shumë kalori?

Dëshironi të vazhdoni me stilin e jetës tuaj? Ka mënyra për të rritur djegien tuaj të yndyrnave nga mëngjesi në darkë pa prish rutinën tuaj. Sipas revistës ‘Time’, ja ku janë pesë mënyra për të përshpejtuar metabolizmin, shkruan Kosova.info.

Mos u ulni menjëherë

Praktikoni NEAT (Aktivitete pa ushtrime). Silluni vërdallë qëndroni pak dhe përtypni çamçakëzë, është një aktivitet i tillë. Sipas studimeve, me aktivitete të tilla djegia e kalorive mund të shkojë nga 300 në 2 mijë kalori.

Bëhuni fans i çajit jeshil

Çaji jeshil rrit metabolizmin nga 4 në 5 %. Konsumoni çajin pa sheqer, ky lloj çaji përmban vetëm 2 kalori.

Pini më shumë ujë

Pirja e dy gotave ujë përmirëson djegien e kalorive me 30% që në 10 minutat e para dhe ky efekt zgjat më shumë se një orë. Kjo është vërtetuar edhe përmes një studimi gjerman.

Limoni dhe vitamina C

Sipas Universiteti Shtetëror të Arizonës, ushtruesit që nuk marrin mjaftueshëm vitaminë C mund të djegin 25% më pak kalori gjatë stërvitjes. Prandaj, shtoni lëng të freskët limoni në çajin apo ujin tuaj, për të marrë vitamina C.

Bëhuni zbavitës

Gazeta Ndërkombëtare e Obezitetit ka publikuar një studim i cili tregon se e qeshura shton një sasi të vogël të djegies së kalorive. Madje, me shifra matematikore 15 minuta të qeshura pa fund djeg deri në 40 kalori. /KI/