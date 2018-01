Si ta zmadhoni gjoksin me ndihmën e grimit!

Nëse dëshironi që në fotografi dekolteja juaj të duket më e bujshme, nuk është e domosdoshme të shkoni të bëni operacion plastik për rritje gjoksi.

Me disa veprime me brusha të grimit, selfiet tuaja do të jenë më shumë seksi se kurrë më parë.

E gjitha që ju duhet janë disa nuanca të ndryshme të pudrës pluhur pudrës së lëngshme, buzëkuq dhe hijezuesit, të cilët me siguri i keni në çantën tuaj të grimit.

Dhe, pastaj mund t’ia filloni me krijimin e konturave, transmeton Telegrafi.

Pjesët që dëshironi t’i fshihni apo t’u jepni një thellësi, hijesoni me tone të errëta, ndërkaq ato të cilat dëshironi t’i nxirrni në pah, theksoni me nuanca të shndritshme.