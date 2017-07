Si ta ndalni gjakderdhjen nga hunda në mënyrën e duhur

Për shkak të faktorëve të ndryshëm që ndikojnë në çrregullimin e gjendjes normale të hundës, duke shkaktuar gjakderdhjen e befasishme.

Në rast se iu ngjanë një gjë e tillë, më poshtë e keni të listuar mënyrën si ta ndalni gjakderdhjen shpejt dhe pa telashe, transmeton Gazeta Shneta.

Mos e shtrini kokën pas sepse:

Mund të pësoni ngulfatje Gjaku në ezofag mund të shkaktoj mundim dhe te vjellura

Çfarë duhet të bëni?

Uluni me trup të drejtuar;

Uleni kokën ngadalë para trupit;

Mbajeni hundën me dy gishtërinjë (5-10min);

Vendosni diçka të ftohtë mbi kurorën e hundës;

Merrni frymë me anë të gojës dhe mos flisni;

Kur gjakderdhja të ndalet, pastrojeni gjakun me ujë të nxehtë;

Shtrihuni në shpinë për të pushuar 2-3 orë;

Mos i fryeni hundët dhe mënjanoni ngacmimet fizike.

Në rast se gjakderdhja nuk ndalet për 30 minuta dhe keni mundim apo të vjellura, njoftoni doktorin tuaj, sepse kjo mund të jetë shenjë e ndonjë problemi më serioz.