Si po ndikon në çmimet e hoteleve bllokimi i autobusëve kosovarë në Durrës (Video)

Çmimet në plazhin e Durrësit kanë rënë në minimum gjatë këtij sezoni turistik. Ulja e numrit të pushuesve nga Kosova, të cilët janë edhe frekuentuesit e rregullt të plazhit më të madh të vendit, kanë bërë që çmimet të bien në minimun për akomodimin e tyre.

Banorët i japin banesat me 10 euro mesatarisht në natë, ndërsa akomodimi për fjetje e qëndrim për një javë është 70 euro në një banesë private me kushtet normale.

Një pushuese nga Skënderaj thotë se për disa vjet me radhë vjen në të njëjtën banesë në plazhin e Durrësit me të njëjtin çmim të pandryshuar 10 euro/nata. Me të zotët e shtëpisë është familjarizuar aq sa nuk ka ndërmend asnjëherë të braktisë plazhin e Durrësit e të shkojë diku tjetër. Në banesën ku qëndron për një javë me bashkëshortin e saj, zonja ka të gjithë mundësinë të gatuajë ushqimin e tyre dhe të ketë kushtet e nevojshme e të domosdoshme.

Banorët thonë se në Durrës çmimet e banesave në pjesën e detit variojnë nga 15 deri në 25 euro, ndërsa në krahun tjetër të rrugës, çmimet variojnë nga 7 deri në 10 euro.

Një banesë e thjeshtë në Sarandë dhe jo me komoditetin që ofrohet në Durrës nga banorët shkon në 50 euro/nata, 5 herë më shumë se në Durrës.

Prej fillimit të muajit korrik në Durrës u ndalua qarkullimi i autobusëve në rrugën “Pavarësia”. Ndalimi i autobusëve me pushues të Kosovës bëri që edhe pushuesit tradicionalë të mos vijnë në Durrës, duke bërë që çmimet të bien për akomodimin e tyre.

Ndjekim intervistat e pushuesve dhe të banorëve.