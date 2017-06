Si do të bisedonte Gashi me LVV-në po të ishte kryetar i LDK-së

Një ditë më parë, kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, në studion e emisionit Rubikon të KTV-së bëri të ditur se pa postin e kryeministrit nuk mund të ekzistojë asnjë marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje.

Një ditë pas, këtë e kundërshtoi bashkëpartiaku i tij, Arben Gashi duke thënë se ka parime tjera për të cilat do të duhej të diskutoheshin dhe se posti i kryeministrit është gjuhë e vjetruar dhe e gabuar.

“Unë po të isha kryetar i LDK-së normalisht që kisha bisedu por kisha bisedu në terma tjerë. Jo në terma se kush është kryeministri, ma jep kryeministrin, ta japë kryeministrin, nuk mendoj se është gjuha e cila duhet më përdor, është gjuhë e vjetërume”, ka thënë ai në Rubikon të KTV-së.

“Demarkacioni, asociacioni dhe bisedimet me Serbinë se si na si koalicion do t’i zgjidhim, me këtë zgjidhje a kemi

Gashi theksoi se dallim substancial me LVV-në mbetet deklarimi për vlerësimin e figurës së Ibrahim Rugovës.

“Çështje substanciale me Vetëvendosjen në këtë rast është vlerësimi politik që këta kanë për figurën qendrore të LDK-së e që është Ibrahim Rugova”, ka thënë ai.