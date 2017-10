Si dhe ku të aplikohet parfumi për të nuhatur më gjatë?

Pse era e parfumeve dhe tualeteve shpejt zhduket nga lëkura? Përgjigja nuk është aq e thjeshtë sepse në këtë drejtim ndikojnë disa faktorë – cilësia e përbërësve, pH e lëkurës sonë, shkalla e erës dhe përqindja e koncentratit në parfum. Veçsë është i njohur fakti se në qoftë se ju doni që era të ju qëndroj për ora të tëra, parfumi duhet të aplikohet në vende ku ju mund të ndjeni pulsin, në qaf, në nyje dhe prapa gjunjëve, shkruan Kosova.info.

Disa njerëz këshillojnë spërkatjen e parfumit mbi flokët e tyre, por floktarët nuk e aprovojnë një gjë të tillë. Përkatësisht, kimikatet dhe alkooli me siguri do të thajnë flokët nëse i aplikoni ato në flokë çdo ditë.

Ekspertët që punojnë për kompaninë Jo Malone kanë bërë të ditur se ka një tjetër mënyrë fantastike për të zgjatur efektin e erës, dhe çdo gjë që ju duhet është një brushë e thjeshtë për të aplikuar make-up.

Parfumin apo ujin e tualetit vetëm e spërkatni në brushë dhe pastaj e aplikoni në qaf, duar, këmbë dhe kudo që ju doni të mbani erë të mirë.

Kjo mënyrë e aplikimit lejon edhe shpërndarjen e parfumit në mënyrë të njëtrajtshme dhe e cila do të mundësoj që të ju vije era e mirë për një kohë të gjatë.

Shënim i rëndësishëm: Mos e përdorni të njëjtin furçë për parfum dhe kozmetikë, dhe shmangni brushat me fije natyrale, sepse ato do të thithin parfumin. Një furçë e lirë, sintetike do të jetë e mjaftueshme. /KI/