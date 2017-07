Shumë ankesa të kandidatëve për studime në UP (Video)

E ata që pretendonin të bëheshin mjekë dhe nuk arritën të regjistrohen në Fakultetin e Mjekësisë, tashmë kanë parashtruar ankesa.

Drejtuesit e Fakultetit thonë se do t`i shqyrtojnë ato më përpikëri. Në Rektoratin e UP-së tregojnë se pas shqyrtimit të ankesave, do të ketë numër të saktë se sa vende të lira kanë mbetur për afatin e dytë në UP.

Valdet Iljazi nga Presheva ka aplikuar për tu bërë studentë në programin e Fizioterapisë. Ai tregon se në testin e provimit pranues ka marrë 24.32 pikë. Por nuk ka arritur të bëhet pjesë e Fakultetit të Mjekësisë.

Iljazi ka paraqitur ankesë në këtë Fakultet që të rishikojnë provimin e tij.

“Në testi i kam marrë 24.32 pikë prej 32. ne prej Preshevës jena pa test të maturës ku i kemi 30 pikë gjithsej dhe në bazë të kësaj i kam marrë 54 pikë”, tha ai.

Edhe kandidatët e tjerë të intervistuar, të cilët nuk kanë arritur të kalojë pragun e pikëve të caktuara, për tu bërë studentë në programet e ndryshme të Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, thonë se natyra e ankesave të tyre është që ta rishikojnë testin, e që sipas tyre të binden me punën që kanë bërë.

Aida Zejnullahu-Kandidate për studente në Mjekësi të Përgjithshme UP, tha se e kanë pas testin me veti edhe mendojë se ka qenë e pa drejtë kalkulimi edhe po du me më dhanë mundësi me verifikuar numrin e pikëve.

Udhëheqës të Fakultetit të Mjekësisë theksojnë se të gjitha ankesat e parashtruara nga kandidatët për studentë, në këtë njësi akademike do të shqyrtohen të mërkurën nga komision i veçantë, në prani të kandidatëve.

Suzana Manxhuka – Kërliu – Dekane në Fakultetin e Mjekësisë UP, tha se secili veç e veç duhet të vijnë me datën 26. “Ne i mbledhim të gjitha ankesat edhe Komisioni i ankesave dhe secili kandidatë hynë para komisionit tregon çka është problemi dhe aty për aty zgjidhet se çka është problemi”, tha ajo.

Sa i përket asaj se sa vende të lira kanë mbetur nëpër programet, departamentet, si dhe në cilat njësi akademike do të ketë afat të dytë, për tu bërë pjesë e studimeve në Universitetin e Prishtinës, përfaqësues të Rektoratit, gjegjësisht prorektori për Mësimdhënie dhe Çështje të Studentëve, Naser Sahiti, nëpërmjet telefonit ka thënë për RTK-në, se nuk kanë shifra të sakta pasi që pas shqyrtimit të ankesave do të bëhen publike rezultatet përfundimtare të provimit pranues të këtij viti akademik.