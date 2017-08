Buja: Me PDK-në ka përfunduar, kalimi në Nisma nuk ishte rastësi

Limaj theksoi se është nderë për Nismën që në mesin e tyre kanë edhe një njeri si Shukri Buja i cili vjen nga një familje e njohur.

“Nga sot e tutje pjesë e vizionit tonë është edhe Shukri Buja të cilit i dëshiroj mirëseardhje në emër timin dhe të anëtarësisë. Së bashku kemi gjetur rrugën e përbashkët për t’i realizuar idealet tona në ditë të vështira. Është nderë i madh që sot z.Buja do të jetë pjesë e NISMA-s. Nga sot Nisma për Kosovën do të jetë e fuqishme. Do të vazhdojmë aty ku e kemi lënë Shukri për t’i realizuar idealet tona”, tha Limaj.

Ai shtoi se Shukri Buja ka ardhur në shtëpin e tij, duke shtuar se kushdo që është i interesuar t’i bashkohet konceptit të Nismës është i mirëseardhur.

Ndërsa Buja theksoi se deri tek ky vendim ka ardhur pas mbylljes së të gjitha shtigjeve nga subjekti në të cilin ishte.

“Unë sot jam përcaktuar pas një periudhe të gjatë të veprimit tim në një subjekt tjetër, jo lehtë, por pas mbylljes së të gjitha shtigjeve unë sot e gjeta një shteg të ri, e gjeta vendin tek bashkëveprimtarët e mi”, ka thënë Buja.

Ai ka thënë se nuk është rastësi që iu bashkua Nismës, pasi që sipas tij ai këtu ka gjetur bashkëveprimtarët e tij.

Buja ka thënë se nuk do të merret me subjektin të cilit i ka takuar, duke thënë se me PDK-në do të komunikojë vetëm në cilësinë e anëtarit të Nismës.