Shtypi gjerman përkrahje Herta Miler, kritikon shtypin serb

Shkrimtarja Herta Miler e cila u thumbua po thuajse nga gjitha të mediat serbe për shkak të deklaratës së saj lidhur me nevojën e ndërhyrjes ushtarake ndaj ish RSJ më 1999, ka gjetur mbështetje të madhe tek shtypi gjerman, raporton Kosova.info.

“Në kryeqytetin e Serbisë këto ditë ka qëndruar monstrumi”, shkruan Michaeil Martens për Frankfurter Algemiene Zeitung:

“Kjo është përshtypja që duhet ta kenë konsumuesit e shtypit serb. Monstrumi sipas tyre quhet Herta Miler, e cila është rritur në Rumaninë fqinjë dhe është fituese e çmimit të Nobelit për letërsi. Herta Miler këtë vit ishte mysafir nderi iPanairit të Librit në Beograd, ndërsa është traditë që vizitues të tillë t’i prezantohen publikut në teatrin e Dramës së Jugosllavisë, në këtë mënyrë beogradasve i janë prezantuar edhe Josif Brodksi, Ceslav Milosh etj. Këso ngjarjesh hyjnë në majat e jetës kulturore të kryeqytetit, ndërsa qindra vetë në teatër kanë qenë të mbushur deri në ulëset e fundit, edhe sallë dy fish më e madhe do të mbushej”.

Por nëse i besohet shumicës së publikimeve mediale, ky prezantim ishte minimizuar.

Politika, nga viti 1904, gazetë obliguese e serbizimit, për të cilët Lav Trocki qysh më 1913 shkroi atë që vlen edhe sot, pra që atë gazetë e financon qeveria, Politika pra ka vendosur këtë titull: “Fituesja e Nobelit keqpërdorë mikpritjen e Beogradit. Ky ishte reagimi më i matur”.

Në vazhdim autori numëron titujt të cilat në paraqitjen e Miler, i ka publikuar vecernje Novosti, Informeri, Telegrafi dhe Kurir (vajza e oficerit të SS pështyn SPC dhe serbët”. “Edhe poetët patriot serbë dhe mendimtarët janë paraqitur për fjalë. Emir Kusturica, për shembull, fitues i palmeve të arta, argjendta dhe bronzit, globusit, cezarit et cetera, post festum shkruan se më mirë do të ishte që Miler të ftohej në panairin e automjeteve ose parakalimit ushtarak se në festivalet e letërsisë. Kusturica thotë se pas fjalës së Miler, Nobeli sigurisht shkon në varr”.

Martens përkujtoi se Miler gjatë viteve ’90 në shumë ese ka shprehur pajtimin e saj me ndërhyrjet ushtarake më 1999 dhe citon atë. “Ai që për nëntë vite zhvillon katër luftëra, ai që bënë varre me pragmatizmin e dikujt që asfalton rrugë, dikush tek I cili mund të arrihet me fjalë”.

Si bashkë udhëheqës i mbrëmjes në teatrin dramaturgjik jugosllav, Martens pyeti mysafiren nëse edhe më tej qëndron prapa atyre fjalëve. Ajo pohoi këtë (dhe guximshëm) duke përmendur “vuajtjet të cilat serbët i sollën vetvetes dhe të tjerëve”, si dhe “nacionalizmin e tmerrshëm për të cilën siç konsideron është përgjegjëse Kisha Ortodokse serbe. /KI/