Shtyhet seanca në rastin e policëve të akuzuar për korrupsion

Gjykata Themelore e Mitrovicës ka shtyrë për afat të pacaktuar seancën e shqyrtimit fillestar në rastin e 35 policëve të akuzuar për korrupsion.

Kjo gjykatë ka konstatuar se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për t`u mbajtur kjo seancë për shkak se në të ka munguar i pandehuri Manojlo Laskoviq me arsyetimin se është i sëmurë.

Katër avokatët e të akuzuarve ishin kundër këtij propozimi, kurse të tjerët pro.

Kjo seancë do të mbahet kur gjykata të sigurohet se i pandehuri në fjalë mund të paraqitet në gjykatë gjithmonë brenda afateve ligjore.

Poashtu, gjykatësi i rastit ka propozuar që të pandehurit e njësisë së Trafikut Rajonal në veri të Mitrovices të gjykohen veçmas nga të pandehurit e njësisë së trafikut të veriut, për shkak të efikasitetit dhe ekonomizimit të procedurës.

Edhe Prokurorja Zejnije Kela është pajtuar me kërkesën e gjykatësit, meqë sipas sij saj Insepktorati i Policisë së Kosovës bashkë me me prokurorinë kanë zhvilluar hetime të ndara për veriun dhe jugun.

15 nga 35 policët që u paraqitën sot para kësaj gjykate janë nga jugu i Mitrovicës, kurse 20 të tjerët nga veriu, njofton Klan Kosova.