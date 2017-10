Shtetet e Bashkuara i sugjerojnë Serbisë të mos ulet në dy karrige

Zyrtari i lartë i Departamentit të ShBA-së Brian Hoyt Jee, tha se është e rëndësishme se si Serbia demonstron angazhimin e saj ndaj vlerave evropiane, sepse është një vend që komuniteti ndërkombëtar po ndjek nga afër, transmeton kosova.info. Ai tha se Serbia nuk mund të ulet njëkohësisht në dy karrige, duke shpjeguar se një vend, si Serbia, e cila dëshiron të bëhet një anëtar i BE, duhet të dërgojë një mesazh shumë të qartë, dhe jo për të balancuar mes të dy palëve. “Është e rëndësishme që vendi të bëjë një zgjedhje strategjike, që ajo të jetë pjesë e politikës zyrtare, ashtu siç bëri Kroacia kur vendosi anëtarësimin në BE mbi të gjitha, ose Mali i Zi në aspektin e NATO-s. Është e rëndësishme që vlerat të jenë më të forta se fjalët, të dërgojnë një mesazh të qartë “, tha Hoyt Jee.

Ai theksoi se është e rëndësishme se si Serbia demonstron angazhimin e saj për vlerat evropiane, sepse është vendi të cilën bashkësia ndërkombëtare e ndjek pa ndërprerë.

“Mesazhet balancuese nuk janë mesazhe të qarta. Është e rëndësishme që shteti të mos balancojë mes dy palëve, “tha zyrtari i Departamentit amerikan të Shtetit.

Hoyt Ji mori pjesë në Forumin e 17-të Ekonomik në Serbi, ku tha se ishte shumë optimist për rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë Serbinë, sidomos kur është fjala për vitin e ardhshëm.

“Në rrugën evropiane është e nevojshme të përmbushen kriteret dhe standardet, por gjithashtu është e nevojshme të përqëndrohet në atë që vetë qytetarët dëshirojnë”, tha zyrtari amerikan.

Sipas tij, është e rëndësishme që problemet kyçe të zgjidhen në bazën e tyre, dhe jo vetëm simptomat e problemit, dhe të arrijnë përparim të sinqertë.

“Është e nevojshme të kuptohet urgjenca e momentit në përballimin e problemeve, në mënyrë që situata të mos përkeqësohet. Ky koncept partneriteti është gjithashtu i rëndësishëm, “tha ai.

Sa i përket situatës në Ballkan, Hoyt Ji tha se rajoni nga lufta kishte kaluar rrugë të gjatë, se nuk ka krahasime, por asgjë nuk mund të merret e gatshme sa i përket stabilitetit dhe sigurisë.

“Trendi i përgjithshëm është pozitiv, por rreziku i një shpërthimi vazhdon,” tha ai.

Sipas tij, vizioni rus i Ballkanit ndryshon nga ai europian.

“Bazuar në veprimet e Rusisë në rajon, duket se ajo dëshiron që Ballkani të mbetet i dobët dhe i ndarë, jo i fortë dhe i mirë i integruar në BE”, tha ai.

Hoyt Ji thotë se Aleksandar Vuçiç, si president dhe kryeministër, deklaroi qartë se cili është qëllimi i Serbisë, por gjithashtu dëshiron marrëdhënie të mira me Rusinë.

“Nuk është shumë e qartë si kjo do të balancohet,” tha zyrtari i Departamentit të Shtetit, duke nënvizuar se qëndrimi i SHBA që kudo që është e mundur të jetë kooperuese. Mndërsa ku nuk mundet është të mbrojë interesat e tij dhe interesat e partnerëve.

Ai beson se projekti i BE nuk do të jetë i plotë pa Ballkanin Perëndimor.

Administrata aktuale amerikane ka treguar qartë se është e angazhuar për rajonin, thotë ai, dhe sa i përket bashkimit me dialogun Beograd-Prishtinë, Shtetet e Bashkuara janë pjesë e këtij procesi që nga fillimi.

“Për sa kohë që të dy palët këtë e duan, si dhe BE-ja, ne do të ndihmojmë, por nuk do të imponojmë veten”, përfundoi Hoyt Ji.

Hoyt Ji: Lazareviqi ligjërues? Nuk është shenjë e mirë

Që dikush që është I dënuar për krime lufte mund të jetë ligjërues në një akademi ushtarake, kjo nuk është një shenjë e mirë e përcaktimit të qeverisë që krimet e luftës të dënohen, tha ai. “Pavarësisht nëse ata kanë vuajtur dënimin apo jo, ata konsiderohen përgjegjës”, u tha gazetarëve Hoyt Ji gjatë pauzës në Forumin e 17-të Juglindor.

Nga bisedimet me krerët në Ballkan, është e qartë se ka një angazhim që ata që kryen krime lufte do t’i dorëzohen drejtësisë, thotë Hoyt Yi.

“Është e rëndësishme që veprat të përforcojnë fjalët. Ne vazhdojmë të monitorojmë progresin në këtë fushë në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor ku ekziston çështja e krimeve të luftës. Në Serbi, ne gjithashtu i inkurajojmë autoritetet që opinionit ti tregojnë vendosmërinë që të arrihet drejtësia. Prej këtu edhe deklarata e ambasadorit (Kajl) Scott (në lidhje me Lazareviç), “tha Hoyt Ji./KI/