Shtetësia e Kosovës duhet të mbrohet nga të gjithë

Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha se për iniciativën për shfuqizimin e Gjykatës Speciale përmes peticionit është e drejt e qytetarëve. “Ka pasur raste të tjera të peticioneve që janë dorëzuar vite më parë, por ky i fundit për Gjykatën Speciale ka pas një trajtim tjetër nga Kuvendi i Kosovës”, tha Murati sot në emisionin n’kuvend të Radio Televizionit të Kosovës (RTK).

“Ne duhet të jemi në korrnim me ndërkombëtarët, sidomos me ShBA-të, pasi që ne kemi probleme me sovranitetin. Ka ende shtete që nuk ka njohin, siç është rasti i pesë shteteve në BE. Prandaj ne kemi nevojë për përkrahje”, tha ai.

Kurse analisti Albinot Maloku, tha se rrethanat e reja të krijuara për shfuqizimin e Gjykatës Speciale, ishin një lloj presioni. “Ka qenë gabim fatal për këtë çështje”, tha ai. Sipas tij në rastin e themelimit të Gjykatës Speciale, ka pasur presion. “Nuk ka shpëtim nga kjo Gjykatë për asnjë qytetarë të Kosovës. Ajo Gjykatë është krijuar mbi bazën e raportit të Dick Martyt”, tha ai.

Ndërsa gazetari Besnik Krasniqi, vlerësoi se nisma për shfuqizimin e Gjykatës Speciale, nga ana e deputetëve është një nënshtrim ndaj presidentit dhe të kryeministrit.

“Shtetësia e Kosovës, nuk mbrohet vetëm nga ne. Ajo mbrohet nga perëndimi, nga SHBA-të, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania etj. Unë shoh se ata janë të interesuar për të dërguar projektin e Kosovës parapara”, tha gazetari Krasniqi.