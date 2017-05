Shtëpia e Bardhë “ka qenë në dijeni” për kontaktet e Flynnit me rusët

Në ShBA, një hetim i FBI-së si dhe hetimet e Kongresit rreth kontakteve të fushatës së zotit Trump me Rusinë nuk po i ndahen administratës, megjithëse kanë kaluar rreth...

Sekretari amerikan i shtetit, Rex Tillerson dhe ministri i Jashtëm rus Sergei lavrov, do të takohen më 10 maj në Uashington për të diskutuar konfliktet në Siri dhe Ukrainë....

Ambasada e ShBA-së i bën thirrje Kuvendit të Kosovës ta ratifikojë Marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Përmes një komunikate për media, kjo Ambasadë thotë se...

Irani ka paralajmëruar Pakistanin se Teherani do të qëlloj bazën e militantëve brenda shtetit fqinj nëse Islamabadi nuk do të konfrontohet me kryengritësit sunitë të cilët po kryejnë sulme...