Shtëpi e re shpirti për Flora Pecin

Shkruan: Petrit RUKA

Mbresë për librin e saj në botim

Flora Peci më ka nisur miqësisht librin e saj më të ri, të bërë gati për botim që thjesht t‘i hedh një sy e t’i nis një mbresë. E lexoj dhe ndjehem i ngopur me një botë që është tërësisht e bukur dhe femërore. Vjen e tillë sepse Flora, ndryshe nga shumë poete të tjera, ka bërë vetëm një marrëveshje, të dëgjojë e të këndojë vetëm përmes zemrës së saj si grua. Dhe i ka qëndruar besnike këtij pakti.

Do të mjaftonte vetëm kjo bindje e saj e brendshme, që t’i japë poezive të veta besueshmëri, origjinalitet dhe freski ndjenjash. Në kohërat e sotme, kur poezia ngatërron gjini, zemra, bindje, stile, madje edhe zëra të huajtur kushedi se ku librave të pafund, te ky libër ndjeva gëzimin se takova një shpirt unik, gjeta vetëm Florën me gjithçka të bukur kish shkruar një grua, që këngën e ka një dashuri të heshtur e të pabujshme, vetëm për shpirtin e saj. Ka ca libra si ky i Florës ku hyn dhe gjithçka aty brenda është vetjake; divanet ku ulesh, zjarri, drita e dritareve, perdet, buka dhe vera që të venë përpara.. .Nuk ngjan me asgjë tjetër.

Poezia e Florës ka dritë, ka dhembshuri, ka dëshpërim, ka zemërim të fisëm, ka dhembje dhe krenari për vendin e saj. Po mbi të gjitha ka gruan, botën e saj, vetë Flora Pecin.

E lexon dhe ndihesh në paqe që po dëgjon atë vetë, pa ndërfutjen e tërë asaj armate këngësh që vërtiten përreth shpesh herë, pa adresa, pa shtëpi, pa zot shtëpie.

E mbyll librin duke kuptuar se ke qenë në një vend me dritë të butë shpirti gjate leximit, ke marrë paqen dhe mallin e jetës. Dhe së fundi të gëzon shpirti se udha që të ka çuar te kjo shtëpi kënge, ka qenë një dhe e vetme, pa degëzime anash. Një udhë e vetme në mëhallën e madhe të këngëve, një vetëm,… midis këtyre mijëra udhëve të botës. Pa kurrfarë tabele orientuese përreth.

Zëri, melodia dhe timbri i poezisë së veçantë të bind ty pa pyetur askënd, se kjo udhë të çon vetëm tek shtëpiza e re (libri i ri) me këngën e Flora Peci.