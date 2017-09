Shtatë grindje në të cilat mashkulli gjithmonë del humbës!

Mashkulli mund të jetë më i fuqishëm verbalisht dhe fizikisht sesa femra, mund të ketë argumente të fuqishme, e po, megjithatë femra do të ketë të drejtë. Si i shkon kjo gjë për dore?

Asnjë marrëdhënie nuk është ideale dhe pa grindje, ndërkaq derisa të mos mësojmë se si të komunikojmë dhe derisa të arrijmë besimin te partneri dhe sigurinë te vetja dhe te lidhja, disa grindje janë të pashmangshme, në të cilat, megjithatë, mashkulli përfundimisht del humbës, transmeton Telegrafi.

1. Bëhu i sinqertë, a kam shtuar peshë?

Thënë të drejtën, paksa ka shtuar në peshë dhe t’i thuhet haptas, mirëpo mbase më mirë është që mashkulli pak ta zbukurojë të vërtetën. Njësoj vlen edhe nëse kërkon mendim të sinqertë për prindërit e saj, madhësinë e vitheve…

2. Të kam parë, ke shikuar tinëz atë vajzën

Sa më tepër që mashkulli të mbrohet dhe të protestojë, zjarri reciprok, do të mund të marrë edhe më tepër flakë.

3. Çfarë je duke shikuar, a është ai film për të rritur?

Me siguri të gjithë së paku njëherë në jetë janë kapur në veprim solo, të cilin femrat nuk e kanë edhe aq për qejfi dhe nuk u është aq e këndshme që ta shohin.

4. Përse kurrë nuk dëshiron t’i shikosh filmat e mi?

Rezistenca e tij gjithnjë e më e madhe di që te gjinia femërore të shkaktojë zemërim të vërtetë, sepse edhe ato ndonjëherë kanë lëshuar pe dhe kanë shikuar ndonjë ndeshje futbolli ndonjë film luftarak vetëm për shkak të tij.

5. Përse akoma po i mban fotografitë e ish së dashurës?

Çfarë të thonë për këtë… meshkujt e kanë të vështirë të shpikin përgjigje të kënaqshme. Prandaj më së miri është që, për shkak të qetësisë në shtëpi, gjithmonë të heqin dorë nga fotografitë kontestuese.

6. Vërtet të duket ë argëtuese të shoqërohesh me shoqet, sesa me mua?

Zona e rrezikshme e komunikimit në të cilin meshkujt patjetër duhet të jenë mjeshtër në përgjigje.

7. Kam gjetur në celularin tënd diçka që nuk më pëlqen?

Edhe një kurth në të cilin meshkujt do të bien, sepse çdo gjë që thonë me siguri do të jetë përgjigje e gabuar. Mirëpo për shkak të këtyre grindjeve të imëta të partnerëve askush nuk duhet të dëshpërohet, andaj edhe për shkak të tyre është shpikur seksi i pajtimit.