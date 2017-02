Shqiptarët dhe bindja e tyre komuniste?!

Shkruan: Skënder MULLIQI

Duket së nuk është kuptuar faza e tranzicionit ne Kosovë. Këtë e vërtetuan edhe zgjedhjet e mbajtura të deri tashme. Është vështirë të mendohet e lere të jetohet në një shtet ku nga të gjitha anët jemi rrethuar nga kriminelët ordiner, nga aventurierët politikë, nga mbeturinat e ish komunizmit, nga hajnat dhe nga rrenacakët. Pa reshtur po dëgjojmë rrena, po dëgjojmë për ata që po vjedhin dhe plaçkitin më të madhe, e të cilat dukuri na kanë bërë të mërzitshme edhe jetën. Ndonjë sukses i arritur pushtetarët po ia përshkruajnë vetit, kurse për mos sukseset kërkojnë që fajtor të jete dikush tjetër, ndonjë person imagjinarë. Zgjedhjet e deritashme treguan nivelin e dobët intelektualë dhe nivelin njerëzor të kësaj kaste politike në pushtet. Nuk u punua në asnjë drejtim mirë dhe për të mirën e përgjithshme. Nuk është lehtë të jetohet në një shtet kur gjithçka vjedhet dhe plaçkitet. Nuk është lehtë të kërkosh patriotë në mesin e atyre të cilët përditë pështynë mbi shtetin dhe kombin. Është shumë vështirë të jetohet në një shtet kur reformat dhe avancimi i demokracisë nuk zbatohen. Dhe shumë e vështirë është kur mentaliteti ynë deri më tash nuk ka ndryshuar për të mirë. Kemi mbetur edhe si popull shumë nën ndikimin e sistemit ish komunist, dhe kjo gjë është duke na kushtuar shumë. Unë për veten time shumë kam besua së nuk ka shumë shqiptarë të cilët janë me bindje komuniste. Duket së nuk kam pasur shumë të drejtë, së koha dhe përqafimi i politikës neokomuniste po flasin ndryshe. Po tregohet se bukur shumë shqiptarë edhe pse gjenerata e vjetër kanë shkuar, ende po mendojnë sipas logjikës së ish sistemit. Jam i sigurt së mos t ë ekzistonte kjo logjikë, do ti kishim punët shumë më mirë, dhe shumë më të mira do ti kishim edhe udhëheqjet e deritashme në krye të shtetit dhe të partive politike. Së epoka e komunizmit ende nuk ka përfunduar për shqiptarët janë regjimet në Tiranë dhe Prishtinë. Që të dyja këto regjime janë neokomuniste së puna e tyre e deritashme katërçipërisht e vërtetoi këtë. Gati na ka kthyer në kohën e sundimit klasik të komunizmit. Këtu me duket mua së qëndron edhe problemi që fazat e tranzicionit po kalon shumë ngadalë apo edhe ka ngecur përgjysmë. Të gjitha këto hajni karshi shtetit dhe prapë njerëzit e tillë nuk po ndëshkohen nga ligji, plus shumë prej tyre edhe po avancohen në poste te larta pushtetarë. Kjo është më shumë së mëkat. Madje është instaluar logjika e keqe të një numër jo i vogël, së nëse je njeri mafioz, nëse je kriminelë dhe matrapaz je njeri i zoti!. Një popull më një logjikë të tillë sigurisht së nuk e ka as perspektivën e mirë. E dinë shumica e popullit së komunizmi ka qenë një sistem i cili veç të liga u ka sjellë, dhe assesi të lirohen nga kjo logjikë vetëvrasëse. Po ballafaqohemi edhe më tradhti kombëtare nga njerëzit më të lartë në pushtet, dhe reagimet në këtë drejtim të popullit po janë sporadike. Zgjedhjet e radhës ishte dashur që të janë një filtër i mirë nëse dëshirojmë të ardhmen tonë ta kemi të mirë. Kosovës i duhen njerëz të shkolluar politikisht. Koha e disa ish komandantëve të “Krahut të Luftës” ka kaluar, por, ka kaluar edhe koha e disa ish “Pacifistëve “ servilë dhe hileqarë në pushtet, të cilët janë bërë bashkë, dhe të cilët e prunë Kosovën në deregje shumë të ligë ekonomike dhe politike. Strukturat më të larta të bashkëdyzimit politikë tashmë janë bërë demode dhe shumë të dëmshëm për proceset neper të cilat po kalon Kosova. Votuesit e ardhshëm do të duhej të mendojnë mirë se kënd do ta legjitimojnë në pushtet. Vota është e shenjtë për faktin së lidhet më jetën. Deri më tash votuesit u tradhtuan nga ata për të cilët votuan. Kërkesat e tyre nuk u morën fare parasysh. U morën në konsideratë kërkesat e grupeve te caktuara politike të cilët më fanatizëm të madh janë duke i ruajtur interesat personale. Faza e tranzicionit nuk kryhet më njerëzit e sundimtare. Tranzicioni kërkon njerëz të zot në secilin plan. Unë mendoj së më këto strukturat e njëjta politike në krye të shtetit, as në zgjedhjet e radhës lokale dhe nacionale nuk do të sjellin ndonjë risi në Kosovë.