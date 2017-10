Shqipëria, ndaj Italisë duhet diçka ndryshe

Rikthehen Mërgim Mavraj, Odise Roshi dhe Burim Kukeli pasi kanë shlyer pezullimin, nuk do të jenë Taulant Xhaka dhe Azdren Llullaku që paguajnë kartonët e marrë ndaj Spanjës. Nuk ka shumë kohë për të qarë disfatën e pësuar në Alicante, menjëherë mendja dhe energjitë fokusohen te sfida e së hënës në “Loro Borici”.

Kuqezinjtë kanë zbritur në Rinas që në orët e para të mëngjesit dhe nuk ka pushim, përgatitjet nisin menjëherë pasi ndaj Italisë duhet dicka ndryshe, për t’i bërë mbylljen e duhur eliminatoreve dhe forcuar bazat për objektivin e vërtetë, eliminatoret e Europianit 2020. Vjen Italia, një ëndërr e hershme e shqiptarëve për njëmijë e një motive, por këtë herë nuk luhet thjesht për të admiruar klasin e Insinjes me shokë, për këtë mjaftoi e teproi Spanja.

Të kaltrit e Venturës do të kërkojnë një reagim pas barazimit ndaj Maqedonisë, me italianin Panucci që i duhet tu prishë festën në Shkodër. E lehtë të imagjinohet një formacion ndryshe nga ai i Rico Perez, megjithatë është e kotë të aludosh me Panuccin që brenda këtyre dy ditëve i duhet të kristalizojë gjithçka për anti-Italinë, ndeshje ku nuk do të mjaftojë thjesht përfaqësimi, pasi kërkohet edhe një rezultat historik, në fund të fundit nëse ja doli Maqedonia në Olimpico të Torinos, përse të mos e arrijnë kuqezinjtë në “Loro Borici”. /ss/