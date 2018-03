Shqipëria ka Odë të përbashkët me Serbinë por jo me Kosovën, Rama – ministrave: Kosova prioritet

Lulzim Rafuna, këshilltar në Ministrinë e Financave por edhe këshilltar për tatime dhe doganë në qeverinë Rama foli në Rubikon për mundësitë dhe planet për bashkëpunim mes dy shteteve.

Ai përmendi iniciativën për krijimin e një Ode të përbashkët mes dy shteteve, atij kosovar dhe shqiptar.

Një Odë të tillë tashmë Shqipëria e ka me Serbinë por jo edhe me Kosovën.

Rafuna tha se kryeministri Edi Rama ka obliguar të gjithë ministrat që brenda prioriteteve të tyre të kryesojë çështja e Kosovës.

“Kryeministri Rama i ka obligu të gjithë ministrat që brenda prioriteteve të tyre, prioritetin më të lartë ta ketë Kosova dhe çdo ministër është i obligum që në çdo punë të tij ta trajtoj Kosovën. Ka sfida mirëpo nëse e shikojmë historikun, ka një progres të madh”, u shpreh ai.

Rafuna tha se mungon komunikimi i rregullt, e që sipas tij do të duhej të ishte biznesi me biznes.

“Kërkesa ime e përditshme është që të krijohet dhoma Kosovë – Shqipëri”.

MTI paralajmëron Shqipërinë: “Do t’u përgjigjemi me kundërmasa”

Shteti shqiptar po i lë pezull kërkesat e kosovarëve përfshirë këtu edhe Ministrinë për Industri e Tregti.

Ministri, Bajram Hasani në Rubikon të KTV-së bëri të ditur se tashmë i ka dërguar disa letra drejt ministrit shqiptar, Arben Ahmetaj mirëpo nuk ka marrë përgjigje.

Ai paralajmëron se nëse një praktikë e tillë vazhdon, Kosova do të marrë masa kundër tyre.

“Mund të marrim masa qysh nesër, kemi bazë mirëpo ka qenë qëllimi i mirë që të hapet tregu me Shqipërinë… unë i kam dërguar disa letra ministrit Ahmetaj dhe nëse ata nuk reflektojnë, në kuptimin që nuk na përfillin ne duhet të vazhdojmë, do t’i përgjigjemi me kundërmasa. Po presim pasi i kemi adresu disa shkresa. E kemi lajmëru edhe ambasadorin këtu që e kemi, nuk kemi marrë fare përgjigje”, ka thënë ai.

“Nëse ata nuk reagojnë në do të vazhdojmë me disa produkte konkrete pasi i kemi disa produkte që hyjnë në Kosovë. Tashmë i kemi marrë disa masa me Serbinë dhe dëshira ime do të ishte që masat të vihen në shtetet që nuk na kanë njohur”, përfundoi ai.

Prodhuesve kosovarë po u humb interesimi për tregun shqiptar, Panxha shpjegon pse

Shteti shqiptar po aplikon politika diskriminuese ndaj prodhuesve kosovarë. Përveç çështjes së patateve, drejtori i Klubit të Prodhuesve të Kosovës, Astrit Panxha përmendi domatet dhe barnat.

Në Rubikon të KTV-së, ai shpjegoi se si Shqipëria ka licencuar prodhimin e Trepharm “Amodipin” 5mg por jo edhe atë 10mg.

“Se produkti prej 5mg shitet në një sasi diku prej 10-15 mijë paketa në vit ndërsa 10 mg shitet mbi 200 mijë paketa në vit. Prodhuesi vendor është prodhuesi i këtyre dy produkteve”, u shpreh Panxha.

Njëjtë foli edhe për domatet nga Lushnja.

“Prej Lushnjës neve na lejohet me shit domate nga një copë por nuk mundet me shit në gajbe sepse me gajbe shiten me shumë se sa me copë”, theksoi ai.

Panxha tha se shpesh flitet për bashkim kombëtar mirëpo kjo praktikë është, siç tha ai, ofendim kombëtar.

“Amodipin” i 10mg, prodhim i “Trepharm” nuk po licencohet për shitje në tregun shqiptar. Këtë cështje e kanë adresuar Klubi i Prodhuesve të Kosovës.

Në Rubikon të KTV-së, përfaqësuesi i sektorit privat, Berat Rukiqi ka përmendur një takim në qytetin e Pejës ku kishe marrë pjesë edhe kryeministri shqiptar, Edi Rama.

“Z. Rama ka premtu publikisht që brenda 1 jave nëse nuk rregullohet atëherë do të rezulton me shkarkimin e personit i cili është udhëheqës i agjencisë së barnave. Kjo nuk ka ndodh, ka ndodh një modifikim, janë dhënë disa licenca”, ka thënë ai.

Grupet e interesit janë problemi i gjithë kësaj situate.

“Padrejtësisht mediat e caktuara, si këtu dhe në Shqipëri, e kanë keqkuptu një deklaratë të z. Majko kur ka thënë që grupet e interesit nuk po na lejojnë me kriju tregun e përbashkët. Z. Majko është dashtë të jetë më specifik, janë grupet e interesit në Shqipëri, deputetë shumë të fuqishëm, ata që na i konsiderojmë që e kanë shpinën e fortë, ose që janë “muskuj” në Parlamentin e Shqipërisë janëe ata të cilët kanë interesa të drejtpërdrejta në tregun e barnave dhe ata e kanë pengu tregun e përbashkët”, ka thënë Rukiqi.

E ndonëse është “brand” i cili ka depërtuar në tregun shqiptar, “Birra Peja” po barazohet me birrat e huaja si Tuborg e Heineken.

“Kur e qet ti barrierën në 200 mijë hL, nuk po e mbron prodhuesit e vegjël por 30 për qind të tregut. Tash ‘Birra Peja’ paguan akcizë dy herë më të lartë dhe barazohet me ‘Heineken’ e ‘Tuborg’. ‘Birra Tirana’ është më shumë se 200 mijë hL por nuk deklarohet”, shpjegoi për Rubikon, drejtori i Klubit të Prodhuesve të Kosovës, Astrit Panxha.

Ai tha se ka tendencë në tregun shqiptar që me politika diskriminuese t’u vihen barriera të ndryshme.