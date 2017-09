Shqipëria e përgjysmuar ndaj Spanjës dhe Italisë

Kombëtarja Shqiptare e futbollit do të luajë dy ndeshjet e ardhshme ndaj Spanjës dhe Italisë në kuadër të eliminatoreve të Botërorit “RUSI 2018”. Përtej kualitetit të dy kundërshtarëve, kuqezinjtë do të vuajnë edhe pasojat e dëmtimeve të shumta. Gjimshiti është mbrojtësi i qendrës i cili është në dyshim për këto dy ndeshjet për shkak të një dëmtimi të rëndë që pësoi kohë më parë. Ai është në fazë rikuperimi ku po vazhdon terapinë. Një mungesë e tij do t’i hapte shumë punë trajnerit italian Christian Panuçi. Kjo për faktin se në qendrën e mbrojtjes është zyrtare mungesa e Mërgim Mavraj, i cili është i suspenduar për shkak kartonash. Por një lajm i mirë vjen nga infermierja e skuadrës së Crotone të cilët kanë njoftuar se mbrojtësi Arlind Ajeti nuk ka asgjë serioze dhe do të jetë i gatshëm për sfidën e fundjavës në kampionat. Ky është një lajm i mirë për kuqezinjtë të cilët marrin konfirmimin për mbrojtësin Ajeti. Amir Abrashi pësoi një dëmtim mjaft të rëndë javën e kaluar në gjermani dhe vështirë se do të rikuperohet për dy ndeshjet e ardhshme. Gjithashtu në mesin e fushës do të mungojë edhe Burim Kukeli dhe Odise Roshi për shkak kartonash. Në listën e të dyshuarve do të jetë edhe Ansi Agolli i cli u dëmtua në ndeshjen e fundit të kuqezinjve, atë ndaj Maqedonisë në Strumicë. Një pikëpyetje e madhe edhe për sulmuesin Bekim Balaj i cili nuk u ftua në skuadër për ndeshjen ndaj Lihtenshtejnit dhe Maqedonisë për shkak lëndimi. Telashe të mëdha këto për trajnerin Panuçi i cili është i detyruar për të siguruar vendin e tretë në tabelën e klasifikimit në grupin G. Në rast mungesash të lojtarëve të dëmtuar, strategu italian ka opsione të shumta. Ai ka theksuar se prioritet ka aktivizimin e lojtarëve të rinj për të sjellë një frymë të re në skuadër. Kjo u pa në dy ndeshjet e fundit ku trajneri grumbulloi në skuadër plot tre lojtarë të rinj.

Padyshim që ndaj Italisë dhe Spanjës rol të rëndësishëm do të luajë edhe eksperienca e lojtarëve por nuk mund të mohohet edhe rëndësia e lojtarëve të rinj. Mbetet të shihet nëse trajneri do të riktheje në skuadër Taulant Xhakën dhe Ergys Kaçen pas problemeve të mëdha në repartin e mesit të fushës. Një tjetër pikëpyetje është edhe zëvendësimi i Odise Roshit. Në pozicionin e tij më parë është aktivizuar Shkëlzen Gashi i cili nuk ka marrë një ftesë nga Panuçi në ndeshjet e fundit. Nuk mund të përjashtohet mundësia e rikthimit të tij në kombëtare. Gjithashtu edhe aktivizimi i ndonjë lojtari nga kampionati vendas nuk mund të përjashtohet. Shqipëria ka humbur mundësinë për tu kualifikuar në botërorin e vitit të ardhshëm që do të zhvillohet në Rusi për shkak të grupit të vështirë në të cilën gjendej. Objektivi i kuqezinjve është të përfundojë këto eliminatore në vendin e tretë në tabelën e klasifikimit. Më pas do të fillojë dhe aventura e eliminatoreve të Europianit të vitit 2020 ku ende pa u njohur me kundërshtarin objektivi është kualifikimi në këtë turne për të dytën herë në histori të kombëtares. Kjo për faktin se nuk parashikohet që në grup të gjendemi përballë dy skuadrave të një niveli të lartë si në rastin aktual Italia dhe Spanja. /shekulli/