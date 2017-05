Në Tiranë, protesta e opozitës hyri sot në ditën e 78. Shtyrjen e zgjedhjeve për bashkinë e Kavajës, Partia Demokratike po e vlerëson si një fitore me rëndësi për protestën e saj. Por kryeministri Rama deklaroi se zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit nuk do të shtyhen dhe se qeveri teknike nuk do të ketë.