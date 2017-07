Shpëtohen dy arinj të robëruar në Parkun Kombëtar të Thethit

​Robërimi i kafshëve të egra për qëllime tregtie apo fitimi tjetër, ka qenë një shqetësim i vazhdueshëm për shoqatat e ruajtjes së këtyre kafshëve.

Ky shqetësim ka qenë i përhershëm edhe për Ministrinë e Mjedisit dhe agjencitë mjedisore, raporton atsh. Në vazhdim të kësaj veprimtarie, Administrata e Zonave të Mbrojtura në Shkodër, në Bashkëpunim me Koalicionin “ Të Shpëtojmë Arinjtë Shqiptarë”, nën udhëheqjen e shoqatës “Katër putrat (Four pas”) dhe me mbështetjen e Associazione Salviamo gli Orsi della Luna (Itali), kreu këto ditë një inspektim në Parkun Kombëtar të Thethit ku kishte informacion për ekzistencën e dy arinjve në gjendje robërie.

Arinjtë në fjalë u vaksinuan nga specialistët e ADZM-së dhe iu vendosën mikroçipa sinjalizues për vendndodhjen. Në momentin më të parë të mundshëm, arinjtë do të transferohen në ambiente të përshtatshme për rehabilitimin e kësaj specie të rrezikuar.