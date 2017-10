Shpërthen Lu: 4 klane drejtojnë 20 familje kriminale në Shqipëri

Klane mafioze, familje kriminale, situatë e frikshme që duket e ngjashme me atë të viteve `20-`30 të shekullit të kaluar në Amerikë kur ligjin e bënte Al Kapone! Trafik droge, njerëzish, sendesh e mallrash me vlerë, pastrim parash dhe korrupsion në çdo instancë; pafuqi pushtetesh për tu bashkuar kundër tyre dhe për pasojë edhe pse parlamenti i 2017-s është më pak kriminal se ai i 2013-s, sërish për të luftuar krimin e organizuar në këto katër vite nuk ka patur asnjë vullnet. Lulzim Berisha është liruar, Emiliano Shullazi drejton trafik droge sërish nga burgu, ndërsa Klement Balili vijon arratinë i qetë! Të gjithë oficerët e policisë i njohin të gjithë kokat e krimit që janë në vend dhe madje ua dinë edhe emrat. E Donald Lu pyet: “Si do t’i mundim drejtuesit e fuqishëm të krimit të organizuar?!” Në fakt ai ka parashtruar një mundësi bashkëpunimi mes organeve kompetente, por a mund të ndodh në vendin tonë? Lu vetë e di: “Me gjasë do të jetë luftë e egër!”

“Sipas raporteve të Departamentit të Shtetit të SHBA, Shqipëria është qendër e aktivitetit të krimit të organizuar që përfshin trafikun e drogës, armëve dhe prostitucionit. Katër klane kryesore kontrollojnë 20 familje kriminale që menaxhojnë operacione kriminale ku përfshihen trafiku njerëzor, shantazhi, vjedhja e makinave, dhe pastrimi i parave. Shqipëria ka një treg të zi jo të vogël për mallra kontrabandë, në radhë të parë duhan, bizhuterì, makina të vjedhura dhe telefona celularë. Vendi mbetet në rrezik domethënës nga pastrimi i parave për shkak të korrupsionit të kudogjendur dhe një sistemi ligjor të dobët”.

Donald Lu, ndërsa ka prekur krejt dukurinë kriminale që gjenderon sot në vendin tonë, ai i bën thirrje qeverisë që tashmë ka ardhur koha të fillojë betejën me krimin e organizuar! Kështu me sa duket Lu e ka pranuar më në fund se për katër vitet e mëparshme qeveria nuk ka patur në mendje asnjë betejë që lidhet me klanet dhe grupet e krimit të organizuar që vijojnë të jenë zotër në vendin tonë. Donald Lu, duke iu referuar historisë së krimit në vendin e tij, po një shekull me parë, ai tregon se sekreti për të mundësuar luftën ndaj këtyre grupeve është një bashkëpunim i ngushtë mes hallkave të hetimit dhe të zbulimit në vend: “Në Shtetet e Bashkuara në vitet ‘20 dhe ‘30 pati një epidemi të krimit të organizuar. U krijuan task-forca elitë të agjencive të ndryshme për të vënë në shënjestër drejtues të mafias si Al Capone.

Emiliano Shullazi është hera e dytë që përmendet nga Donald Lu. Ai gjithnjë gjendet në krye të të gjitha akuzave që bëhen ndaj qeverisë për bashkëpunim me krimin, por diplomati amerikan kësaj radhe e ka sjellë të veçuar, ndonëse ai iu referohet mediave në momentin kur thotë se Shullazi drejton ende nga burgu trafikun e drogës. Shullazi, emri i të cilit prej katër vitesh është kthyer në pseudonim për një sërë zyrtarësh të qeverisë së shkuar dhe kësaj aktuales, u arrestua pak pas mesnate të 16 prillit të një viti më parë. Në fakt u thirr në policia për të dëshmuar në lidhje me një akuzë që kishte bërë ish-kryeministri Berisha se bëhej fjalë për një pengmarrje të kandidatit për rektor të Universitetit. Ndërsa Shullazi po jepte shpjegime dhe priste të dilte nga ambientet e Policisë së Tiranës, Adriatik Llalla kishte thirrur urgjent në një takim kryepolicin e vendit dhe të Tiranës dhe madje edhe një përfaqësues të Shërbimeve Inteligjente. Flitet mbi bëmat e mëdha që iu faturuan djalit me orgjinë nga Kruja, ndërsa lihet në qeli e jo vetëm për dyshimin e pengmarrjes por edhe për një sërë gjobëvëniesh, shantazhesh, përvetësime pasurish, e një sërë aktesh të tjera. Në fakt askush nuk doli dëshmitar. Asnjë nga biznesmenët që u tha se i kanë dorëzuar shifra marramendëse, ndërsa kohë më vonë, prokuroria e siguron një dëshmitar që i del kundër dhe rrëfen një sërë faktesh të aktivitetit kriminal të tij!

Lulzim Berisha bëri bujë kur në dhjetorin e një viti më parë arriti të fitonte lirinë. Gjyqtarë të disa gjykatave, juristë burgjesh, drejtues burgu, noterë e deri të kryetari i Bashkisë së Durrësit kishin hedhur firma dhe dhënë opinione të mira për personin që njëherë u dënua me burgim të përjetshëm pasi rezultoi të ishte drejtuesi i një prej dy bandave më të përgjakshme në vend. Berisha, i arrestuar po me kaq bujë dhe shpresë në vitin 2006, atëherë kur besohej se bandat kriminale kishin nisur të goditeshin, por nuk ndodhi, kaloi nëpër një sërë procesesh gjykimi, shkurtimi dhe përfitimi derisa arriti të shmangte jo vetëm burgun e përjetshëm por madje edhe të ulte këtë dënim në 10 vite. “Shekulli” e botoi të plotë vendimin e gjykatës së Durrësit që kishte dhënë pafajësinë të dënuarit që me bandën e tij mbajnë autorësinë e më shumë se 10 vrasjesh, atentatesh, trafiqesh, plagosjesh dhe gjobëvëniesh. U arrestuan një drejtor burgu dhe një jurist po burgu, ndërsa Lulzim Berisha vijon të jetë i lirë në qytetin e Durrësit, ndërsa ende nuk është bërë me dije nëse ka filluar punë në bashkinë e këtij rrethi!

Klement Balili, i konsideruar si “Eskobari i Ballkanit” ka qenë në treshen e emrave që kishte vendosur të përmendte ditën e djeshme Donald Lu! Në fakt, Balili, më shumë se sa për trafikun e lëndës narkotike, të paktën për episodet që ka bërë publike prokuroria, është vënë në shënjestër për lidhjet e tij me politikën. Vetëm pak ditë pasi policia jonë bëri sikur e shpalli në kërkim, “Corriere della Sera” do t`i kushtonte një vëmendje të detajuar “menaxherit të shtetit”! Ai prej vitesh vizitonte Milanon duke kryer vizita zyrtare meqë ishte drejtor i transporteve e prej aty thuhej që menaxhonte gjithë lëndën narkotike që nisej nga Shqipëria, vendosej në ishujt grekë për të kaluar më pas në Itali. Në fakt u fol aq shumë për të dhe aktivitetin e tij kriminal, po ashtu për jetën luksoze dhe pasurinë e tij, sa për më shumë se 2 muaj, Balili do të ishte epiqendër edhe e akuzave politike dhe e përplasjeve institucionale, por Balili, edhe pse i shumëkërkuar nuk u arrestua asnjëherë që nga momenti i shpalljes në kërkim. Policia e Shtetit njoftoi disa herë për operacione të fshehta në drejtim të vendbanimit të Balilit por të gjitha herët krahas operacionit u fol edhe për dekonspirim, duke lënë të kuptohet se Balili nuk ishte vetëm i zoti i trafikut të drogës me Greqinë dhe Italinë por madje kishte mundur të vinte në shërbim të vetes edhe elementë policorë. Greqia solli një dosje me 10 mijë faqe për aktivitetin e tij kriminal, por asnjë e dhënë konkrete nuk doli në pah nga policia dhe as prokuroria e jonë. Balili vijon të konsiderohet sërish “Eskobar”!