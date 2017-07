Shpërthejnë akuzat: Isa Mustafa ka kontrabandu para të 3 përqindëshit, ka sabotu Rugovën

Deputeti i NISMA’s për Kosovën, Milaim Zeka, është përfshirë në akuzat lidhur me kontrabandimin e deputetëve, duke thënë se Isa Mustafa ka përvojë në kontrabandë. Ka thënë se Kryetari në largim i LDK’së është i mësuar me punë të tilla, pasi ka bërë kotrabandë me paratë e trepëqindëshit. Ka thënë po ashtu, se Isa Mustafa e ka sabotuar dhe luftuar Ibrahim Rugovën. Ka folur fjalë të mira për raportet e Haradianjt me ish-Presidentin.

Milaim Zeka, ish-gazetar dhe njëri prej njohësve më të mirë të rrjedhave politike në tri dekadat e fundit në Kosovë, ka lëshuar akuza në drejtim të Isa Mustafës. Ka thënë se kryetari në largim i LDK’së ka përvojë në kontrabandë me paratë e trepërqindëshit.

Ky reagim i Zekës, i cili është deputet i PAN’it, ka ardhur pas akuzave të Isa Mustafës se dikush po bën kontrabandë me deputetë.

Sipas Zekës, reagimet e Kryetarit në largim të LDK’së janë për shkak se e ka rrok edhe pleqëria.

Statusi i plotë i Milaim Zekës: