Shpendi nuk përmirësohet për punësimet e kundërligjshme

Komuna e Prishtinës që udhëhiqet nga kryetari Shpend Ahmeti nuk po heq dorë prej kontratave për shërbime të veçanta (mbi vepër) për shërbyesit civil.

Fiks 210 persona janë të angazhuar në Komunën e Prishtinës me kontrata pune të përkohshme. Kjo shifër ka dalë nga Raportit Financiar vjetor i Komunës së Prishtinës për vitin 2016, i publikuar nga Zyra Kombëtare e Auditimit.



Vitin e kaluar Auditori kishte gjetur se Komuna mbante kundërligjshëm 276 persona me kontrata për shërbime të veçanta, kontrata të cilat sipas ligjit ishin stërzgjatur më shumë se sa përcaktimi ligjorë prej 6 muajve, shkruan lajmi.net.

Ishte raportuar se shumë nga ta ishin militant të Lëvizjes Vetëvendosje.

“Sipas regjistrit të pagesave, gjatë këtij viti janë angazhuar 210 zyrtarë me kontratë për shërbime të veçanta12 që paraqet një numër të reduktuar nga viti i kaluar (276). Me rastin e përzgjedhjes së këtyre individëve, nuk ishin zbatuar procedura të thjeshtësuara të rekrutimit”, thuhet në Raportin e Auditorit për financat e Prishtinës për vitin 2016 i cili është publikuar të mërkurën.

Auditori ka shfaqur rrezikun se mbulimi i pozitave të rëndësishme me marrëveshje të përkohshme rezulton me performancë dhe monitorim të dobët të stafit dhe rritë pasigurinë nëse në pozitat e tilla është angazhuar stafi adekuat dhe se mungesë e konkurrencës së mirëfilltë, cilësia e shërbimeve të ofruara mund të jetë e nivelit të dobët dhe objektivat e organizatës të mos arrihen.

Andaj, Auditori i ka rekomanduar kryetari të Komunës se duhet t’i rishikojë nevojat reale për angazhim të punëtorëve me kontrata për shërbime të veçanta. Nevoja për staf shtesë për pozitat e karrierës duhet të analizohet dhe nëse rritja e numrit të stafit është e domosdoshme, kjo të inkorporohet edhe në planifikimet buxhetore dhe se barrierat eventuale lidhur me rritjen e stafit, duhet të diskutohen edhe me Ministrinë e Financave

Auditori i ka dhënë Prishtinës 26 rekomandime.

Shkelje ne Prokurim

Dobësi janë vërejtur edhe në në zhvillimin e procedurave të prokurimit

“Tek dy raste të testuara, “Furnizimi me dezinfektues medicinal për duar për nevoja të QKMF-së” (2,190 euro) si dhe “Manifestimi i ditës së QKMF-s 21 Qershori” (7,260 euro), procedurat e prokurimit janë zhvilluar pa aprovim nga Zyrtari Kryesor Administativ (ZKA). Deklarata e disponueshmërisë së mjeteve nuk është nënshkruar nga ZKA dhe ZKF siç parasheh LPP, por nga drejtori i QKMF-së, zyrtari financiar dhe i prokurimit në kuadër të QKMF-së. Gjithashtu kontratat nuk nënshkruhen nga menaxheri i prokurimit të komunës, por nga zyrtari i prokurimit të QKMF-së”, thuhet ne raport.

Ndërsa tek kontrata „Furnizim me artikuj ushqimor për “Kuzhinën qendrore të institucioneve parashkollore” në vlerë 40,373 eurove, sipas Auditorit, menaxheri i kontratës ka bërë aprovimin e furnizimeve jashtë kontratës në vlerë prej 1,044€, pa një aprovim paraprak nga ana e ZKA-së dhe menaxherit të prokurimit.

Është gjetur se Komuna ka subvencionuar projektin për festën e muzikës “21 Qershori” me 10,000 euro. “Edhe pse ishte përcaktuar në kontratën përcjellëse mes komunës dhe përfituesit, nuk janë ofruar raporte kthyese narrative apo financiare/dëshmitë përcjellëse të cilat do të vërtetonin nëse subvencioni është shpenzuar për qëllimin e caktuar. Rast i ngjashëm ishte edhe me subvencionin në vlerë 1,710 euro në llogarinë e drejtorit artistik të teatrit mimik, ku komuna nuk kishte siguruar dëshmi mbështetëse për të vërtetuar se fondet janë shpenzuar sipas qëllimit të dhënë”, bënë të ditur Auditori, duke shfaqur rrezikun që mos raportimi dhe monitorimi i shpenzimit të subvencioneve, përveç që mund të shpie në keq përdorim të qëllimit të subvencioneve, lë hapësirë për mungesë të përgjegjësive nga drejtoritë/programeve nga të cilat janë shpenzuar fondet.

Ridestinim i shpenzimeve te projektet kapitale pa aprovim paraprak të kuvendit

Auditori thekson që kontrata për projektin “Ndërtimi i kolektorit të lumit Prishtina dhe rruga mbi kolektor”, u nënshkrua më 09.08.2016 në vlerë 2,192,855 euro. Për vitin 2016 ishte buxhetuar në kodin e PIP13 43193 në vlerë 950,000 euro. Mjete të shpenzuara janë gjithsej 949,600 euro, megjithatë, vetëm 100,000 euro prej tyre janë destinuar për këtë projekt, ndërsa pjesa tjetër prej 849,600€ është shpenzuar për projekte tjera pa aprovimin e lëvizjeve të mjeteve, dhe atë si: sanimi i gropave, ndërtime të rrugëve të ndryshme dhe “Ndërtimi i bulevardit mbi Kurriz”.

Ndërsa, ekzekutimi i pagesave në vlerë 8,514 euro dhe 7,029 euro për trajtimin e qenve endacak, ishte bërë sipas çmimit prej 33 euro për një qen të trajtuar. Sipas Auditorit, përkundër faktit që shuma 33 euro përbëhet prej 13 specifikave për trajtime të ndryshme14, në raport pranimi nuk janë paraqitur cilat pozicione për shërbime janë realizuar për një qen, por vetëm sa njësi/qen janë trajtuar. Andaj, sipas të gjeturës, operatorit i është paguar çmimi total i të gjitha shërbimeve, pavarësisht nëse janë kryer të gjitha shërbimet e kontraktuara.

Qarkullimi i mjeteve jo përmes Llogarisë së Vetme të Thesarit

Tutje, shkelje tjetër është theksuar që Biblioteka e qytetit “Hivzi Sylejmani” dhe Teatri i Qytetit “Dodona” menaxhojnë financat e tyre në kundërshtim me ligjin për menaxhimin e financave publike, rregulloren e shpenzimeve si dhe në kundërshtim me rregulloren për të hyrat. “Këto dy institucione vartëse komunale mbledhin dhe shpenzojnë të hyrat përmes llogarive të tyre bankare si dhe në disa raste edhe me para në dorë. Biblioteka gjatë vitit 2016 të hyra nga anëtarësimet kishte 30,253 euro, ndërsa shpenzimet ishin 11,542 euro. Po ashtu, Teatri “Dodona” gjatë vitit 2016 kishte të hyra prej 8,832 euro (përfshirë edhe të bartura nga viti kaluar) dhe shpenzime 6,851 euro. Të dy rastet ishin shpalosur në pasqyra”, theksohet në raport.

Për këtë rast, Auditori ka shfaqur rrezikun që kryerja e transakcioneve përmes bankave komerciale, dhe jo përmes LlVTh, shpie në keqdeklarim të të hyrave (edhe pse ishin shpalosur në pasqyra), financimi i aktiviteteve të mësipërme është jashtë kornizës ligjore mbi shpenzimin e parasë publike dhe nuk ka siguri të mjaftueshme nëse mjetet vërtetë kanë përfunduar sipas qëllimit, si dhe nuk mundëson kontroll adekuate ndaj këtyre burimeve. Për më tepër, sipas Auditorit ,mundësia e keqpërdorimit të këtyre mjeteve mund të ndodhë.

Mos efikasitet në barazimin e të hyrave

Ndërsa, gjatë rishikimit të procesit të barazimit të të hyrave, është gjetur se nuk ka kontrolle të mjaftueshme me rastin e ngarkim-shkarkimit mes shefit të ofiqarëve dhe ofiqarëve, për formularët e zbrazët për lëshuarjen e certifikatave civile apo dokumente tjera. Pra, nuk bëhet monitorimi i ofiqarëve dhe barazimi me ta mbi atë se sa formular të zbrazët janë pranuar nga ofiqarët, sa prej tyre janë përdorë, cilat shuma të taksave janë inkasuar, sa persona janë liruar dhe sa prej formularëve janë asgjësuar. “Jo të gjitha drejtoritë8 që inkasojnë të hyra bëjnë barazimet me zyrtarin e të hyrave për të konfirmuar gjendjen e tyre. Si rezultat i këtyre mos barazimeve, në njërën prej mostrave për të hyrat në Drejtorinë e Kadastrit prej 1,788 euro, kjo Drejtori nuk ka mundur të na ofronte lëndën nën arsyetimin se kjo e hyrë nuk i takon kësaj drejtorie”.

Andaj, në këtë rast është shfaqur rreziku që mungesa e mbikëqyrjes në zyrat e gjendjes civile mund të ndikojë në keqpërdorimin e çertifikatave me rastin e lëshimit të dokumenteve civile. Mos barazimet e të hyrave, ndikojnë në raportimin jo të drejtë të të hyrave apo evidentimin e klasifikimeve të mundshme në kode të gabuara të transaksioneve.

Auditori ka theksuar edhe një sërë qeshjesh tjera, djersa e ka kualifikuar me Opinion të pamodifikuar me theksim të çështjes.

Si theksim të çështjes është kualifikuar pasi që komuna, sipas të gjeturave, kishte klasifikuar disa shpenzime në kode jo adekuate. Ndërsa, në fushën e pasurisë, po sipas të gjeturave, komuna edhe pse ka bërë progres në evidentimin e pronave, megjithatë nuk kishte evidentuar të gjitha pasuritë në regjistrin kontabël.

Për të parë raportin kliko Këtu