Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti me anë të një postimi në Facebook më në fund e ka komentuar ndërtimin e Xhamisë në lagjen Dardania.

Ai ka shkruar se kjo xhami do të ndërtohet dhe se komuna do ta zbatojë ligjin, duke shtuar se ajo nuk bëhet as për inati dhe as për hatër të askujt.

Por, Ahmeti nuk ka treguar se kur do të nis ndërtimi i saj.

Ky është postimi i plotë i Ahmetit: