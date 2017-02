Shpend Ahmeti do të rikandidojë për kryetar të Prishtinës

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, e ka bërë publike për herë të parë se do të rikandidoj për Prishtinën.

“Nuk e rrezikojmë projektin e Prishtinës. Kjo do të thotë se në qoftë se shihet se rikandidimi im është rruga e vetme për ta mbajtur projektin në binar unë jam i gatshëm dhe nuk kam dyshime për atë punë. Mendoj se asnjë mandat nuk është diqysh me fillim e fund, që të thuash i kam nisur disa punë dhe do t’i kryejë tash dhe kaq është kjo punë dhe tash është dikush tjetër. Kjo është një rrugë që është nisur, e kemi ndal të keqen që është ndër të arriturat më të mëdha. Kemi filluar ta vendosim një drejtësi sociale në kryeqytet, kurse tash vjen periudha e zhvillimit. Dhe tani pas stabilizimit të ‘pacientit’, e që Prishtina ka qenë në vdekje klinike, me 46 mijë ndërtime pa leje, na i kemi kthyer disa organe një nga një dhe tani vjen koha ta çojmë pacientin në këmbë, pra këto janë projektet zhvillimore. Për zgjedhjet e ardhshme do ta kemi dhe do ta prezantojmë vizionin e Prishtinës se si e shohim të zhvilluar dhe cilat janë projektet kryesore, me të cilat do të ndryshojë Prishtina edhe më shumë. Mendoj se e kemi bërë një rrugë të mirë për të vazhduar tutje, por nuk jam arrogant dhe nuk them se do të fitojmë me duar në xhepa dhe as që do të fitojmë gjithqysh. Për mua vlerësimi bëhet në zgjedhje. Nëse qytetarët ma japin votën vazhdojmë nëse jo shkojmë në shtëpi”, ka theksuar Shpend Ahmeti në Rrokum.

“Nëse rikandidoj, e që duket se do të rikandidoj, për dallim prej herës së kaluar, këtë herë do të kërkojë drejtpërdrejtë votën e qytetarëve për Kuvendin Komunal sepse kjo është tepër e rëndësishme, e jo të ndodh si herën e kaluar votoj për Shpendin por në asamble ia ka dhënë votën dikujt nga ndonjë parti tjetër. Duhet ta bëjmë fitoren domethënëse në mënyrë që mos të ripërsëriten bllokimet që mi kanë bërë për zhvillimin e Prishtinës nga asambleja komunale”, ka shtuar Ahmeti.