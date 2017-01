Shoqatat e UÇK-së për Dukagjin: Durimit po i vie fundi

Shoqatat e dala nga lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nga Dukagjini, përmes një komunikate për publik, kanë bërë të ditur se durimit po i vije fundi, ndërsa theksojnë se “që nga ndalimi i Haradinajt në Francë, ne jemi vënë në gjendje gatishmërie”.

Më poshtë deklarata:

DEKLARATË

1. Çdo vendim për Komandantin Ramush Haradinaj, përpos lirimit të tij të pa kusht, është i padrejtë dhe i papranueshëm për ne. Që nga ndalimi i tij në Francë, ne jemi vënë në gjendje gatishmërie. Ne ftojmë të gjithë faktorët vendimmarrës, që të mos provokojnë destabilizim dhe të mos e nënvlerësojnë fuqinë dhe aftësinë tonë për të menaxhuar çdo situatë me të cilën mund të përballemi. Durimit po i vie fundi.

2. Konsiderojmë se vazhdimi i bisedimeve me Serbinë në Bruksel, në situatën në të cilën gjendemi, është gabimi më i madh që qeveria jonë e ka bërë prej pasluftës dhe është fyerja e radhës për Kosovën dhe popullin e saj.

3. Matja e territorit, është një mashtrim i radhës që po e bën Qeveria e Kosovës, për të mbuluar turpin e vet dhe për të legjitimuar demarkacionin me Malin e Zi në versionin aktual. Asnjë mekanizëm që do e legjitimojë dhënien e një pjese të territorit të Kosovës, që veçse është i cunguar, nuk do të pranohet dhe nuk do të lejohet që të gjej zbatim praktik. Të gjithë protagonistët e tentativës për faljen e territorit të Kosovës, do ta bartin vulën e tradhtisë brez pas brezi.