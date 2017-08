“Shokon” Milaim Zeka : Ja kush dha para për ta vrarë Rugovën

Milaim Zeka në një postim në rrjetin social Facebook ka reaguar pas një interviste të ish komandantit të Llapit, Rustem Mustafa, Remi, ku ky i fundit flet për raportet mes Ibrahim Rugovës dhe Zahir Pajazitit.

“Rugova kurr nuk i ka dashte, kurr nuk i ka çmu, kurr nuk i ka vleresu, kurr emrin permende nuk ua ka, as kur ka dale ne Itali, dhe Gjermani. ( shpejte kam me transmetu nje interviste me Rugoven, gjate bombardimeve, ne Bon te Gjermanise, 26 minuta. Msa a e permend Millosheviçin, aqe keta)!

Me pyet Rugoven ne ate dynja, tri gjera kish mi thane: E para me fshi Uken si djal te vetin, jo per biznes te vizave, po pse u ba bashke me njeriun qe ka dhane pare me ja vra baben, pra me Bujar Bukoshin!

Kish mi lute krejte komandantat, mos mi shku te vorri! Kish me thane mos u bani kaq te paftyre e me rrejte ne emrin tim edhe te vdekureve te tjere!!!U lodhen tuj rrejt ne emer te Ademit, tash te Rugoves!!!”, shkruan Zeka.