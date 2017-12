Shokon Kastro Zizo, të ftuarit shkojnë për fejesën e tij, ai dhe partnerja zhduken

Ditën e djeshme, përmes një mesazhi në grup, kantautori Kastro Zizo njoftoi të gjithë miqtë, kolegët dhe mediat për fejesën e tij me një vajzë të quajtur Elma Sulejmani.

Dreka e fejesës do të mbahej sot, por të ftuarit, miqtë e kantautorit kanë shkuar në resortin në periferi të Tiranës ku do të mbahej festa dhe nuk kanë gjetur aty as Kastron dhe as partneren e tij, raporton revistawho.com.

Emra të njohur të ekranit dhe medias ishin prezentë sot aty dhe të gjithë mbetën të habitur nga ky veprim i Kastros. Lajmi se fejesa u anulua u bë i ditur nga kamarierët dhe menaxheri i restorantit.

Se çfarë ka ndodhur, këtë do të na e thotë vetë Kastro, i cili duhet t’u japë shumë sqarime miqve dhe kolegëve të tij.

Në foton e shkrepur ekskluzivisht nga revistawho.com shfaqet Rovena Stefën me të motrën, gazetari dhe opinionisti i “Top Show Magazine” Ervin Kurti dhe prezantuesja e “Siluetë” Gerta Gixhari. Të gjithë të hutuar nga kjo që ka ndodhur…