Shkrumbohen nga flakët 3 makina në fshatin Shëndëlli

Tre automjete janë përfshirë nga flakët në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Shëndëlli, Konispol, ku një prej tyre është djegur plotësisht.

Policia ka bërë të ditur se makinat e përfshira nga flakët janë: Volkswagen me targë AA 193 NR; Benz, me targë AA 394 IR; Citroen me targë NHK 9114.

Si pasojë e flakëve, mjeti i parë është djegur plotësisht, ndërsa dy mjetet e tjera janë dëmtuar pjesërisht.

Menjëherë shërbimet e policisë kanë mbërritur në vendngjarje në orën 03:45 dhe nga këqyrja që i është bërë vendit të ngjarjes, nuk janë gjetur mbetje apo prova të ndonjë lënde djegëse.