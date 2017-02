Shkreli: Knezheviqi më kërcënoi se do të ma thyej këmbën tjetër

Deputeti i Partisë Demokratike të socialistëve në Mali i Zi, Luigj Shkreli, tha se sot sikurse edhe kolegët e tij kanë marrë kërcënime serioze dhe janë fyer.

“Personalisht Milan Knezheviqi më kërcënoi se do të ma thyej edhe këmbën tjetër, duke më quajtur shqiptar, me fjalët të cilat në edukimin personal dhe familjarë nuk më lejojnë t’i them. Pas shpinës sime i ka ndihmuar serbi nga Nikshiqi Milutin Gjukanoviq, më ka fyer nënën time të vdekur shqiptare qartë dhe zëshëm, me lejimin e Budimir Aleksiqit dhe bashkëngjitjen e tij në kërcënime dhe fyerje”, tha Shkreli, transmeton Mina.

Siç theksoi në këto anë nuk vlerësohen meshkujt që kërcënojnë.

“Kjo është dukja e njerëzve të dobët që në mungesë të argumenteve fillojnë me kërcënime dhe fyerje”, tha ai. /KI/