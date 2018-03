Shkon në Dubai, i ndodh një e papritur- tash nuk dëshiron të ikë (Foto)

Bianca Gascoigne ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve me paraqitjet e saja të fundit.

Ajo vazhdon të shijojë diellin në Dubai dhe së fundi është paraqitur në bikini të kuqe.Festa e saj piktoreske në Dubai u shoqërua me komplikime pasi ajo u godit me një rast të rrallë të bajameve, transmeton KosovaPress. Por, pas rimëkëmbjes së shpejtë të saj, Bianca i gëzoi fansat e saj në një seri të fotografove në Instagram. Finalistja e Celebrity Big Brother 2017 tregoi pamjen e saj tërheqëse derisa në duar po mbante syzat e saj. Ajo u ka treguar fansave në Instagram se ka pasur një komplikim të rrallë në fyt javën e kaluar, për shkak të të cilit kishte qëndruar në spital, duke mos mundur të pi dhe as të ha. “Përfundimisht, nuk dua të largohem nga këtu, pasi pushimet e mia u ndërprenë për katër ditë. Dua të vazhdoj pushimin edhe për një javë”, shkruan Bianca në profilin e saj.