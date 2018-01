Shkenda Dubova bionde? Kaq joshëse dhe transparente se kemi parë asnjëherë

Shkenda Dubova është këngëtarja më seksi kosovare.

Tashmë artistet kosovare jemi mësuar të shohim me ndryshime të tilla, sa bionde e sa brune por që çdoherë vlen të komentohen për pamjen dhe paraqitjet e tyre.

Këngëtarja nga Gjilani na befason gjithnjë me pamjen unike dhe stilin e veçantë, ku ju mahnitë me fizikun e saj që çdo artiste tjetër do i ketë lakmi për linjat e tilla.

Shkenda me këto flokë bionde dhe me këtë fustan kaq transparent na lë shumë për të admiruar me dukjen e saj, e cila shfaqet tejet seksi.

Kujtojmë se projektet muzikore i ka lënë paksa më anash, momentalisht ajo është pronare e qendër dobësimi ‘Shkenda Dubova’, të cilës po i’a del shumë mirë mbanë.