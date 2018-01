Shkencëtarja tregon se cila është madhësia ideale e penisit për një femër

Dr. Nicole Prause është udhëheqësja e studimit që ka përdorur printerin 3D për të gjetur madhësinë ideale të penisit për femrat. “Broadly.vice” ka biseduar me të për gjetjet e saj dhe planet e saj për të ardhmen.

Një studim i përbashkët nga UCLA dhe Universiteti i New Mexico kanë hulutmuar madhësinë ideale të penisit për një femër. Pas lejimit të grupeve të grave për të zgjedhur penisin e tyre ideal në kontekste të ndryshme të marrëdhënieve, është zbuluar se gjatësia e shumicës së ëndrrave të grave bie shumë pranë mesatares statistikore.

75 gra të përfshira në studim ku 33 prej tyre u testuan përmes printerit 3D, u pyetën për një marrëdhënie afatgjate, gjatë një takimi dhe një mbrëmje. Gratë – të cilëve u ishte thënë se penisi i një burrit teorik me tipare si “i sjellshëm, inteligjent, qesharak dhe ka një punë të shkëlqyeshme” – përgjithësisht zgjodhen një penis rreth 6.3 inch i gjatë dhe 4.8 inch për një takim kurse 6.4 ose 5 inch për një mbrëmje.

Ne folëm me Dr. Nicole Prause, udhëheqësja e ekipit hulumtues, për mënyrën se si duket penisi ideal për një femër.

A mund të na tregoni pak për veten dhe punën tuaj? Sa kohë keni qenë në këtë fushë të veçantë?

Nicole Prause: Doktorova në shkencat klinike nga Universiteti i Indianës. Përqendrimet e mia ishin në neuroshkencë dhe statistika, të cilat unë kam përdorur gjithmonë për të studiuar motivimin seksual të njeriut në laborator. Në vitin 2007 fillova punën në laboratorin e Psikofizologjisë Seksuale dhe Neuroshkencës afektive si një anëtare e fakultetit.

Pra, si erdhi ky studim? Filloi kur takova Geoffrey Miller si një shkencëtar kërkimor në rrjetin e kërkimeve të mendjes, një strukturë neuroimagjinare në Albkërk. Doja të testoja parashikuesit e dhimbjes që gratë përjetojnë gjatë seksit, të cilat mendova se duhet të përfshinin një vlerësim nëse madhësia e penisit të partnerit të tyre ishte një faktor.

Lexo po ashtu: Pirja e duhanit mund të shkurtojë penisin për një centimetër

Geoffrey ishte i interesuar në pyetjet rreth preferencave të madhësisë së penisit në zgjedhjen e bashkëshortit dhe kështu lindi një bashkëpunim.

Studimi zbuloi se gratë me të vërtetë duan një madhësi pak më të madhe se mesatarja e penisit, raporton “Broadly.vice”, transmeton Periskopi. Shkenca ka treguar vazhdimisht se gjatësia e penisit që shkon deri te fundi i barkut është një parashikues më i fortë i preferencave dhe kënaqësisë së femrave.

Mund të ndodhë që operacionet për gjatësinë e rritjes kanë tendencë të kenë rezultate më të mira, kështu që burrat përqendrohen në gjatësinë si diçka që mund të ndikojë më shumë në kënaqësi. E kufizuar vetëm për atraktivitetin fizik, shumë tregues të shëndetit që janë të paktën disi nën kontrollin tonë, ndikojnë në tërheqjen e grave.

Kjo përfshin gjëra të tilla si pesha, muskujt, lëkura dhe puçrrat në fytyrë.

Çfarë mendoni se është logjika për gratë që duan madhësi të ndryshme të penisit për lloje të ndryshme të marrëdhënieve?

Vulva gjithnjë laget gjatë marrëdhënieve seksuale, marrëdhëniet shtyjnë bakteret në vaginë, dhe marrëdhëniet me një prezervativ shtyjnë më shumë bakterje në vaginë. Një penis më i madh mund të mbartë rrezikun e më shumë dhembjes dhe lëndimit.

Megjithatë, gratë mund ta tolerojnë këtë rrezik për të marrë përfitimet e kënaqësisë seksuale, që kanë më shumë gjasa ta provojnë një herë me partnerin. Një penis më i madh sigurisht që e sjell klitorin më afër lëvizjes që ndodh gjatë marrëdhënieve seksuale, se një penis i vogël.

A do të ishte e drejtë të thërrisnim madhësinë më të preferuar të penisit Penisin e Përsosur? Duke folur shkencërisht, a kemi gjetur penisin ideal?

Ju lutemi mos e thërrisni asnjë penis si penis të përsosur. Çështja e studimit është se situata është e rëndësishme, dhe studimi jonë i ardhshëm ka të dhëna që sugjerojnë se edhe organi i gruas ka rëndësi gjithashtu.

Çdo grua që dëshiron një penis të madh, atëherë mund të jetë ose një tipar i trupit të gruas (klitorisi më larg nga hapja vaginale etj.). Një veçori e përvojës së gruas (p.sh., rehati që kërkon më shumë predispozitat për të bërë depërtimin e pëlqyeshëm), ose e papërvojë (p.sh., ato që nuk kanë pasur një partner afatgjatë me një penis të madh). Është e vështirë të dihet se si ato erdhën për të pasur këtë preferencë.

Një lexim i zymtë i gjetjes suaj që gratë duan një penis më të madh për një qëndrim gjatë një mbrëmje duket se është se femrat nuk interesohen vërtet për kënaqësinë seksuale në marrëdhëniet afatgjata.

A mendoni se kjo është e vërtetë?

Unë do të argumentoja se kënaqësia seksuale mund të vijë nga intimiteti emocional.

Çfarë keni bërë me të gjitha peniset të shtypura përmes një studimi 3D?

Shpresoj se ata mund të jenë të dobishme në frikësimin e bashkëshortëve të padëshiruar.

Pse ekipi juaj i hulumtimit i vendosi të gjitha informatat e shtypura në internet?

Unë shpresoj se hetuesit e tjerë do të përdorin të njëjtat modele në studimet e ardhshme të madhësisë së penisit. Ata madje mund të jenë të dobishëm për mjekët në bisedat me pacientët e tyre duke diskutuar rezultatet e dëshirueshme, krahasuar me mundësitë, të ndryshimit të madhësisë përmes kirurgjisë.

Pasi të keni skedarët e printimit, është shumë e lehtë të huazosh një printer 3D ose të paguash një palë të tretë për t’i printuar ato me çmim të ulët. Për shkencën! Ndërsa del se burrat nuk duhet të shqetësohen aq shumë për gjatësinë, a mendoni se duhet të shqetësohen se gratë do të fillojnë të dizenjojnë dhe shtypin penisët e tyre në mënyrë të përkryer proporcionale?

Kam dëgjuar se ekzistojnë tashmë skedarë të fshehtë të printimit 3D për qëllime të tilla.

Çfarë arrijnë studimet si kjo?

Nga një perspektivë kërkimore, ky studim ndryshon shiritin për atë që do të jetë e pranueshme për publikun në të ardhmen.

Shpresojmë, kjo do të thotë se shkenca rreth preferencave të madhësisë së penisit do të vazhdojë të përmirësohet. Nga një perspektivë sociale, studimet si kjo mund të ndihmojnë njerëzit të kenë një imazh më realist të trupit. Reagimi i parashikuar i partnerit seksual është një shqetësim kryesor që meshkujt kanë në lidhje me madhësinë e penisit, e cila është e ndryshme nga muskulatura, dendësia e flokëve të kokës dhe karakteristika të tjera fizike më të dukshme për të gjithë.

Meshkujt që kanë marrëdhënie seksuale me gratë duhet të ndihen më të kënaqur me madhësinë e tyre aktuale të penisit, duke ditur se ekziston një ndryshueshmëri e madhe në atë që gratë preferojnë edhe në situata të ndryshme.

Për çfarë po punoni tani që ky studim është publikuar?

Unë po përdor stimulimin transkranial të trurit magnetik për të ndryshuar përgjithmonë lëvizjen seksuale. Ndryshimi i botës, gjëra të reja.