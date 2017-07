“Shkëlqimi dhe rënia” e Adnan Januazaj (Foto)

Futbollisti me origjinë shqiptare, Adnan Januzaj, ka ndërruar përsëri skuadër, por këtë herë jo në Premier League, as te ndonjë klub tjetër me shumë emër, bëhet fjalë për Real Sociedad-in në Spanjë.

Duket se talenti i cili ka refuzuar të luajë me kombëtaren shqiptare, është larguar përfundimisht nga Manchester United, pasi nuk ishte më në planet e Jose Mourinhos.

Marrëveshja mes United dhe klubit spanjoll është arritur në shifrën e 10 milionë euro, ndërsa Adnani do të mbajë fanellën me numrin 8.