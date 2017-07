Shkalla e papunësisë arrin në 30.5 për qind (Video)

Sipas një raporti të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për tremujorin e parë të 2017, shkalla e papunësisë është 30.5%. Papunësia më e theksuar është te femrat me 34.6%, krahasuar me meshkujt, 29.3%.

Shkalla më e theksuar e papunësisë është te grupmoshat 15-24 vjeçare me 50.5%. Sipas rezultateve, fuqia joaktive është mjaft e lartë me 58.3%, me fokus të veçantë te femrat me 80.2%, krahasuar me meshkujt, 36.9%. Në tremujorin e fundit të vitit 2016 papunësia ka qenë 27.5%.