Shkak i mungesës së ujit, keqpërdorimi dhe rrjeti i vjetruar

Në emisionin “Mirëmëngjesi Kosovë” në RTK, Ilir Abdullahu, kryeshefi i ujësjellësit KRU “Prishtina”, foli për furnizimin me ujë të pijshëm.

Abdullahu fillimisht tregoi se, që nga lëshimi në punë i Fabrikës së ujit, në Shkabaj më 27 mars të vitit të kaluam, furnizimi me ujë të të pijshëm është përmirësuar dukshëm.

Konsumatorët, sipas tij, mund të ndihmojnë shumë në një furnizim me ujë për 24 orë, të paguajnë me rregull faturat, sepse tani më kanë ujë rregullisht dhe të mos keqpërdorin ujin e pijshëm.

Ujësjellësit KRU “Prishtina”, sipas tij, ka një staf të përgatitur mirë, teknologjia është në gjendje të mirë, por mbetet ende shumë që të punohet në rrjetin e ujit, i cili sipas tij, në disa vende është shumë i vjetër dhe ka humbje të ujit.

“Ne po bëjmë çmos për rezultate sa më të mira, por mungesa e rrymës na shkakton probleme. Një pjesë e Fushë Kosovës ka probleme me furnizim e rregullt me ujë, jemi duke punuar që edhe atje të shtrimë rrjetin nga Shkabaj, me çka do të tejkalojmë këtë problem”, thotë ai.

Probleme të furnizimit me ujë të pijshëm, sipas tij, ka edhe në disa zona rurale, por edhe atje po punohet për shtrirjen e rrjetit, për çka ai kërkon ndihmë edhe nga niveli qendror.

Abdullahu thotë se, një nga sfidat kryesore të Ujësjellësit KRU “Prishtina, për furnizim të rregullt me uji, është rrjeti i vjetruar, por edhe keqpërdorimi i ujit të pijshëm në disa fshatra.