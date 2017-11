Shitjet e Apple nxiten nga iPhone 8, pritet iPhone X

Tremujori i katërt fiskal për Apple, ai që përfundon pak para fundvitit, historikisht ka një javë të madhe të shitjeve.

Por këtë vit, Apple ndryshoi strategjinë e saj të shitjes duke futur dy modele të reja të përmirësuara, 8 dhe 8 Plus dhe një telefon të tretë, X. iPhone 8 nisi shitjet më 22 shtator, por Apple mbajti një “armë” të fortë për 3 nëntorin, kur me çmimin 999 dollarë për njësi do të nisin shitjet e iPhone X raporton Usa Today.

Apple ka raportuar të ardhura 52.6 miliardë dollarë, 12% më shumë se tremujori i një viti më parë duke i kaluar pritshmëritë e analistëve për tremujorin e dytë.

Kompania shiti 46.6 milionë iPhone, në përputhje me parashikimet prej 46 milionë 500 mijë njësi më shumë se një vit më parë.

Sipas shifrave të iPhone, “ne besojmë se më pak se 10% e shitjeve gjatë këtyre 3 muajve janë 8”, thotë Daniel Ives, një analist teknologjie pranë kompanisë.

Telefonat iPhone 8 dhe 8 Plus u pritën mirë nga kritikët, por ishin aq të ngjashëm me modelet e mëparshme 7 dhe 7 Plus saqë u raportua më pak interes në telefonat e rinj se vitet e kaluara.

iPhoni i ri X, i cili del në shitje të premten, ka filluar të marrë komente pozitive akoma pa nisur shpërndarja.

Ndërkohë, përtej iPhone, Apple tha se shiti 10.3 milionë tableta iPad, nga 11.4 milionë në tremujorin e parë të vitit dhe 5.3 milion kompjuterë Makintosh, nga 4.2 milionë të tremujorit paraardhës.

Nga ana tjetër, kompania ka pasur fitime të mëdha edhe nga shërbimet si iTunes, Apple Music dhe iCloud. Ka qenë 3 mujori më i mirë i arritur ndonjëherë tha Apple, me 8.5 miliardë dollarë të ardhura, nga 7.2 miliardë në tremujorin e një viti më parë.