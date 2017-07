Shitja e shtalpakëve “sakrifica” e të miturve

Kushtet ekonomike e sociale në vendin tonë shtyjnë edhe fëmijët të dalin në rrugë për të punuar punë fizike, që të fitojnë të holla për të jetuar. Numri i të miturve që punojnë është çdo ditë e në rritje, edhe pse nga Qendra për Punësim në Komunën e Prishtinës thonë se janë duke punuar në drejtim të largimit të fëmijëve nga punët e rënda fizike.

Ndonëse temperaturat në vendin tonë janë të larta, nuk po e ndalin të riun 14 vjeçar të punojë në një nga rrugët e Prishtinës. Ai gjatë gjithë ditës pjekë shtalpakë. Edhe pse e di që puna për të është e ndaluar me ligj, ai shprehet i kënaqur me punën që bën, pasi me të hollat që fiton arrin të mbaj familjen 5 anëtarësh. Sipas tij, qytetarët e respektojnë punën që ai bën, mirëpo has në telashe me inspeksionin, që shumë here i kërkojnë të largohet nga rruga.

“Shesim shtalpa, përafërsisht që një javë ja kemi filluar, puna po ecën mirë, nuk është keq. Punojmë për me mbajt familjen. S’ka kushte, inspeksioni s’na le rahat, na thotë mos qitni shtalpa, shkoni te shpija..”, thotë ai për Radio Kosovën.



Statistikat flasin për një numër të madh të fëmijëve që merren me punë të rënda fizike, thotë Vebi Mujku, drejtor në Qendrën për Punësim në Komunën e Prishtinës. Mujku u shpreh i sigurt se asnjë nga fëmijët që punojnë në rrugët e Prishtinës nuk janë nga Prishtina, por vijnë nga vende të tjera të Kosovës e në shumicën e rasteve edhe nga Shqipëria.

“Kryesisht është faktori ekonomik që detyron sot një nënë në temperature 40 gradë të qëndrojë me një fëmijë në dorë, që nuk e dimë gjendjen e fëmijës. Kemi marrë aksion bashkë më Policin e Kosovës që këta fëmijë të largohen nga rruga, por edhe për dëbimin e tyre nga Kosova”, shprehet ai.

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e ka finalizuar ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe pritet miratimi nga Kuvendi i Kosovës.