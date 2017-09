Shiten gati të gjitha biletat e turneut të Dua Lipës në Britani (Foto)

Dua Lipa vazhdon me sukseset dhe bukuroshja shqiptare nuk e ka ndërmend të ndalet.

Këngëtarja e shumë hiteve do të fillojë turneun britanik në pranverë, kësaj radhe në lokacione më të mëdha.

Këngëtarja nga Prishtina pritet të nisë turneun në mbarë botën, por teksa sukseset e koncerteve në Amerikë s’po ndalen, ajo gati sa nuk i ka shitur biletat për turneun britanik.

Me një postim në rrjetin social Instagram ajo u ka bërë thirrje adhuruesve të saj që të marrin biletat e fundit, sepse ato vetëm sa nuk janë shitur. Ky është një sukses fenomenal për Duan.

Dua së fundmi ka publikuar një cover në përkujtim të Amy Winehouse, që u mirëprit nga adhuruesit e muzikës britanike.

Pos tjerash, ajo së fundmi performoi në sallën e YouTube në New York, ku fascinoi të pranishmit me performancën “live” me bend.

Dua Lipa vazhdon të shijojë suksesin e madh të hitit “New Rules”, që ka thyer rekordet në vitin 2017 në muzikën botërore.