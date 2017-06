Shikoni si Rihanna bën që Young Zerka të dëgjohet edhe në Zvicër

Dhe tani është momenti i Zerkës…

Vitin e kaluar këngëtari Young Zerka publikoi projektin e tij me titull “Like Rihanna”, këngë kjo që është pëlqyer shumë nga publiku shqiptar dhe jo vetëm. Young në llogarinë personale në Insta, tregoi se kënga e tij po luhej në një nga club-et në Zvicër, në “Luzern Fest”.

Zerka me këtë këngë ka arritur rreth 18 milionë klikime dhe për këtë sukses, këngëtari është shprehur i lumtur duke shkruar “Ndjehem i kënaqur që kënga ime është dëgjuar në Luzern Fest në Zvicër”. Dhe me siguri kjo verë do të jetë e Zerkës, pasi këngët e tij, të publikuara së fundmi, janë berë hite në kohë shumë të shkurtër./intv.al/