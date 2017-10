Shikoni se si njerëzit e shohin botën nën ndikimin e heroinës, kokainës dhe kanabisit (Foto)

A keni pyetur ndonjëherë si u duket realiteti ynë njerëzve të tjerë?

Secili nga ne e sheh botën në mënyrë tjetër, sepse secili shikim specifik tek i cili ndikon mosha, por edhe mënyra e jetesës.

Në këtë shikim ndikojnë disa sëmundje të syrit, por edhe droga të cilën disa njerëz me vetëdije e konsumojnë.

Kështu personi esëll i cili nuk ka probleme me shikimin, e sheh botën përreth vetes, transmeton Telegrafi.

Alkooli

Për të “rregulluar” shikimin tuaj do t’ju duhen më shumë se një gotë verë.

Kanabisi

Pas konsumimit të kanabisit shikimi mund do të jetë i ngjashëm me atë të personit të dehur vetëm se me fokus tjetër.

Heroina

Efekti vizual te përdoruesi i heroinës nuk është fare i rëndësishëm, sepse personi i cili ka konsumuar këtë drogë shumë shpejt do të humbë cilëndo ndjenjë për hapësirën në të cilën gjendet dhe kalon në gjendje euforie.

Kokaina

Te përdoruesit e kokainës perceptimi i tyre bëhet më i mprehtë, më i ndritshëm dhe u ngjanë paska televizorëve të vjetër në ekranet e të cilëve shfaqen vija.

LSD-ja

Personit i cili është konsumues i LSD-së i duket sikur e sheh realitetin në 3D. Interesante?