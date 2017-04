Sheshel: Kemi paralajmëruar se Haradinaj do të lirohet

Sheshel, lidhur me vendimin e gjykatës franceze, ka deklaruar se ne kemi ditur që nga fillimi që Haradinaj do të lirohej, duke shtuar se kjo ishte një vërejtje e radhës që qeveria serbe të vlerësojë politikat e tij në aderimin e Serbisë në BE, thuhet në deklaratën e lëshuar nga SRS.

Radikalët serbë e kanë ditur që nga fillimi se kjo ka të bëjë me një lojë me Serbinë, në njërën anë dhe me fatin e Haradinajt që te shqiptarët të rritet popullariteti i tij, sidomos tani që zgjedhjet po afrohen, në anën tjetër, njoftojnë mediat serbe.

Kjo ishte një nga vërejtjet tona të fundit në drejtim të qeveritarëve serbë që ata të kenë vëmendjen dhe të shikojnë politikat e tyre karshi BE-së.

“Me BE-në duhet vepruar si të barabartë, ndryshe neve nuk na duhet BE-ja, sepse atje nuk kemi miq të hapur e të sinqertë”, shtoi Sheshel.