Shërbimit spitalor kosovar i nevojiten edhe 500 infermierë

Mungesa e stafit të mesëm po e vështirëson punën në institucionet publike shëndetësore, ka thënë për Radio Kosovën, Lirie Beqiri, drejtoreshë e Infermierisë në Shërbimin Spitalor Klinik Universitare të Kosovës. Ajo thotë se vazhdueshëm ka bërë kërkesa për shtim të stafit, por deri me tani asnjë, pa rezultat.

“Kemi bërë një plan në përgatitje për staf emergjent të planifikuar sipas standardeve, ku në njëfarë forme kanë dalë që të planifikuara për QKUK janë rreth 350, ndërsa për SHSKUK 500. Aspak s’na ka dëgjuar askush dhe kemi mbetur aty ku jem”, tha ajo.

Kërkesat për shtim të stafit, sipas saj, janë bërë pothuajse për të gjitha klinikat, por vlen të theksohet ajo e alergologjisë. “Aty kemi një infermiere dhe 11 mjekë…”, konsideron ai.

Drejtori i Shërbimit Klinik Universitar i Kosovës, Curr Gjoci, tha se është një dijeni për këtë problem, por kjo gjendje nuk varet nga SHSKUK, por nga strukturat vendimmarrëse të shtetit.

“Ne kemi mungesa ekstrem të infermierëve, do të thotë vetëm aktualisht na mungojnë mbi 300 infermierë dhe në gjithë SHSKUK-në rreth 500, dhe tani imagjino punësimi i 220 mjekëve, sipas standardëve vetëm për këtë procedurë do të duhet të duheshin afër 500 infermierë, sepse është standardi 2 me 1 mjekë-infermier”, shprehet ai.

Shërbimi publik shëndetësor ka nevojë për ndihmë institucionale, ka thënë Curri, duke apeluar te strukturat vendimmarrëse që urgjentisht pas krijimit të qeverisë së re, të mbështesin këtë dikaster me qëllim të ofrimit të shërbimeve cilësore për qytetarët e vendit.